ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столичном Управлении ЗАГС перечислили самые необычные имена, которые московские родители дали новорождённым в 2017 году. Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. В списке редких имён оказались Форвард, Норд и Франклин. Одного маленького москвича назвали в честь легендарного певца и музыканта из древнегреческой мифологии Орфея. В городе также появились на свет девочки Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра. Ещё в Москве подрастают юные Дорофея, Васса и Исидора.

В пятёрку редких классических мужских имён в 2017 году вошли Валентин, Геннадий, Виталий, Анатолий и Валерий. У девочек это Людмила, Галина, Инна, Зинаида и Лариса.

«Выбирая ребёнку необычное имя, родители чаще всего руководствуются не модными тенденциями, а желанием дать сыну или дочке красивое, при этом нераспространённое имя», — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Рейтинг популярности детских имён по сравнению с 2016 годом почти не изменился. Первое место в списке самых востребованных имён для мальчиков по-прежнему принадлежит Александру. Этим именем назван 3201 мальчик. На втором месте оказалось мужское имя Михаил (2677), занимавшее в 2016 году четвёртое место. Тройку лидеров замыкает имя Артём (2621). Далее идут мужские имена Максим (2568), Даниил (2405), Иван (2289), Дмитрий (1968), Кирилл (1478), Матвей (1459) и Андрей (1453).

Самым любимым женским именем в московских семьях по-прежнему остаётся Софья, или София. Сонями в прошедшем году были названы 3780 девочек. На втором месте — Мария (2709), а на третьем — Анна (2595). В десятку также попали Алиса (2200), Виктория (2124), Анастасия (2082), Полина (1962), Александра (1817) и Елизавета (1806). В топ-10 вошло имя Екатерина (1676). Не попало в рейтинг имя Дарья, замыкавшее десятку в 2016 году.