ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Парк «Зарядье» начали украшать к Новому году. Совсем скоро в павильонах появятся воздушные и геометрические ели, скульптура Снегурочки в кокошнике, инсталляции со снегирями, фигуры белых медведей и трёхметровый айсберг. Полностью оценить праздничное оформление посетители смогут после 27 декабря.

«Скульптурные композиции из светящихся цифр 2018 уже установили рядом со сценой большого амфитеатра и у главного входа в парк. А вокруг прудов появился светящийся желтый камыш из светодиодных трубочек», — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.

Скульптуры белых медведей высотой 2,5 метра и трёхметровый айсберг можно будет увидеть в холле павильона «Заповедное посольство». Там также установят геометрические ёлки: вместо веток у них будут фигуры неправильной формы из металла и зеркал.

А полюбоваться воздушными елями гости смогут в холле павильона «Медиацентр». Их составят из сотен фигурок новогодних елочек, вырезанных из тончайшего металла, похожего на фольгу. Они будут прикреплены к потолку в определенном порядке едва различимыми нитями, за счет чего и создастся эффект воздушности. Кроме того, в холле появятся скульптура Снегурочки в кокошнике высотой около двух метров и инсталляции со снегирями. Наклейками в виде снегирей, синиц и снежинок украсят и витрины сувенирных лавок.

«В новогодние каникулы парк “Зарядье” будет работать без выходных. В первый день 2018 года павильоны “Медиацентр” и “Заповедное посольство” можно посетить с 12:00 до 20:00. А с 2 по 8 января попасть в павильоны гости смогут с 10:00 до 22:00», — добавил Павел Трехлеб.

Он отметил, что специально для желающих встретить Новый год в «Зарядье» подземная парковка будет работать всю ночь, с 31 декабря на 1 января.

В парке подготовили специальную развлекательную программу к Новому году и Рождеству. С 17 декабря по 11 января будут проходить новогодние представления, мастер-классы и лекции.

На занятиях в павильоне «Заповедное посольство» гости узнают, почему у Деда Мороза красный нос, откуда взялась Снегурочка и как приготовить молекулярную икру. В павильоне «Медиацентр» можно будет принять участие в интерактивном представлении «Сюрприз Деда Мороза», а также получить поздравление от зимнего волшебника и его внучки.