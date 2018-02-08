ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Парк «Зарядье» стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств». Об этом сообщил главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка Сергей Кузнецов.

«Я безумно рад этому событию. Не только как архитектор, не только как один из авторов проекта, но и как москвич. Рад тому, что труд огромного количества человек был так высоко оценен, тому, что Россия и Москва смогли заявить о себе на международном архитектурном поле. И я просто рад тому, что “Зарядье” воплотилось в жизнь, радует жителей города и стало его новым украшением», — отметил он.

В одной номинации с «Зарядьем» были представлены Pedra Da Ra Lookout Point (Испания), Israels Plads Square (Дания), Seoullo Skygarden (Южная Корея) и Park ‘n’ Play (Дания). Победитель выбирался путём голосования на сайте.

ArchDaily — один из самых посещаемых в мире англоязычных архитектурных порталов. Он присуждает свою премию самым значимым архитектурным проектам в мире уже девятый год. Номинанты поделены на 15 категорий по назначению объектов.

Решение о строительстве парка «Зарядье» на месте бывшей гостиницы «Россия» было принято в 2012 году. Это предложение поддержал Президент России Владимир Путин. Проект разрабатывал международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro под руководством главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Строительство парка началось в 2014 году, а в 2017-м — в день 870-летия Москвы — его открыли для посетителей.

Территорию разделили на четыре характерные для России природные зоны — степь, луг, леса и северный ландшафт. В парке можно полюбоваться уникальной ботанической коллекцией, в подземном музее — артефактами, найденными на территории Китай-города и Зарядья, а с парящего моста открывается отличный вид на город.