ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все вольеры Московского зоопарка планируют оснастить камерами видеонаблюдения до конца мая этого года. Они позволят в режиме реального времени следить за жизнью животных столичного зоосада из любой точки планеты. К системе видеонаблюдения уже подключили клетки с красными пандами, ягуарунди и гепардами. Пользователи интернета могут увидеть сеансы кормления или игру зверьков прямо на сайте зоопарка. Для этого нужно выбрать тему «Веб-камеры» в разделе «О зоопарке» или перейти по ссылке.

«Ягуарунди — одни из самых скрытных наших питомцев. Посетителям не всегда удаётся их увидеть. Однако теперь любители диких кошек смогут рассмотреть ягуарунди с близкого расстояния, понаблюдать за жизнью этих неуловимых зверьков», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Она добавила, что не менее зрелищными обещают быть трансляции из вольеров красных панд (другое их название — малая панда). Наиболее активными эти животные становятся ближе к вечеру. С наступлением сумерек они выходят из домика в поисках еды. А найдя, начинают её поглощать сидя или лежа на спине, помогая себе передними лапками. Активность гепардов приходится на утро, но увидеть их тоже непросто. Обычно они прячутся в самых укромных уголках вольера до тех пор, пока не наступит время кормления.

До конца года в вольерах Московского зоопарка также планируют заменить устаревшие металлические сетки на тонкие и светлые современные ограждения. За счёт специального плетения они будут более пластичными и не нанесут вреда животным, особенно во время игр. Кроме того, новые ограждения менее заметны для человеческого глаза, что позволяет посетителям лучше рассмотреть зверей.