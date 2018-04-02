02.04.2018, 13:03
Студенческая Филармония анонсировала репертуар на апрель
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предлагаем вниманию публики яркую и изысканную концертную программу «Апрель, ты несёшь нам звёзды...», в которой прозвучат сочинения для фортепиано композиторов трёх столетий - Баха, Бетховена, Дебюсси, Стравинского и Прокофьева, а также арии и романсы Чайковского и Рахманинова.
4 апреля, среда, 19:30
ЦПКиО им. С.М. Кирова. Фрейлинский корпус
Елагин остров, д. 4 лит. Л
За роялем - лауреат международных конкурсов Илья ДОМНИНС, фортепиано.
В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов
Александра БАНДУРЕНКО, сопрано.
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)
Лучшие сочинения Мендельсона, Шопена, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, Шостаковича, созданные для рояля, а также фортепианное трио соль минор Дворжака прозвучат в концертной программе «Мне нравятся звуки рояля и эхо дрожащей струны». Широчайшая палитра звучания фортепиано соло и в ансамбле продемонстрирует, пожалуй, безграничные возможности этого инструмента.
6 апреля, пятница, 18:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки
Наб. реки Фонтанки, д. 36
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Мария ЧИСТЯКОВА, Виктор НИКОЛАЕВ, Алина ФЕДОСЕЕВА, Влад ФЁДОРОВ, учащийся Средней специальной музыкальной школы Вячеслав МЯГКИЙ.
Фортепианное трио: Кристина ИЗГИЕВА, фортепиано, Ксения ИВАКИНА, скрипка, Лев БЕСПАЛОВ, виолончель
Вход свободный
Концертная программа, приуроченная к празднику Светлой Пасхи, включает оригинальные произведения и яркие переложения сочинений композиторов разных стран и эпох (Пёрселл, Рамо, Ф.Э. Бах, Чайковский, Вьетан-Цыганков, Слонимский, Кусяков, Анжелис) для квартета тромбонов, дуэта домры и фортепиано, аккордеона.
9 апреля, понедельник, 15:00
Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов РАН
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 93
Исполнители - лауреаты международных конкурсов
Квартет тромбонов: Александр ИВАНЧЕНКО, Илья БЕЛЬСКИЙ, Александр ЛАГУТИН, Никита ВАЛЕК
Мария ЭРИТА, аккордеон
Анна ФЕДОРЧЕНКО, домра
Партия фортепиано - Денис КОРЖЕНЕВСКИЙ
В вечере камерной музыки «Весеннее вдохновение» прозвучат сочинения для фортепиано, голоса и саксофона Генделя, Бетховена, Шопена, Шумана, Чайковского, Дебюсси, Гаврилина.
10 апреля, вторник, 18:00
Библиотека «Старая Коломна»
Никольская пл., д. 2
Исполнители - учащиеся группы взрослых Школы-студии
Санкт-Петербургской консерватории. Классы преподавателей-консультантов
профессора А.Б. Шнитке, доцента Л.Л. Волчек, доцента В.Н. Гаген,
доцента А.А. Штром
Вход свободный
Концертная программа «Под звуки музыки прекрасной» приурочена ко Дню рождения Фрунзенского района. Лауреаты международных конкурсов, студенты Санкт-Петербургской консерватории исполнят известные и любимые сочинения отечественных и зарубежных композиторов.
13 апреля, пятница, 15:00
Большой зал Администрации Фрунзенского района
Ул. Пражская, д. 46
Вход свободный
В концертной программе «Чарует нежной кантиленой…» будет главенствовать виолончель – инструмент, обладающий проникновенным теплым тембром. В концерте примут участие - лауреат Всероссийского и международных конкурсов, доцент Санкт-Петербургской консерватории Дмитрий ЕРЁМИН и студенты его класса Екатерина БАТЫРОВА, Лев БЕСПАЛОВ, Кристина КАЗАНКИНА, Дарья ПОПОВА, СОНЧЖУ ЛИ
18 апреля, среда, 17:00
Конференц-зал
Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих
Ул. Стрельнинская, д. 11
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов
Андрей БАРАНЕНКО
В концерте прозвучат произведения Баха, Паганини, Дворжака и Чайковского.
Вход свободный
Вечер вокальной музыки «Весна всему свой голос дарит» объединит всеми известные шедевры и редко звучащие сочинения вокального репертуара. Исполнителями арий и романсов Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова станут лауреаты международных конкурсов Юлия ЯКОВЕНКО, сопрано, Анатолий ТРУХИН, тенор.
18 апреля, среда, 18:00
Белый зал Музея политической истории России
Ул. Куйбышева, д. 2-4
За роялем – дипломант международных конкурсов Татьяна МЕЛИКОВА
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)
В рамках проекта «Библионочь» состоится литературно-музыкальная программа «Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся», приуроченная к 75-летию публикации повести–сказки «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. Музыка французских композиторов - Сен-Санса, Дебюсси, Равеля, Мессиана - современников автора книги позволит поближе познакомиться с бессмертным творением А. де Экзюпери.
20 апреля, пятница, 18:00
Белый зал
Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова
Литейный пр., 17-19
Исполнители – лауреаты международных конкурсов Анна ВИКУЛИНА, сопрано, Василий ЧЕРНИЧКА, фагот, Марина БЕСЧАСТНЫХ, скрипка
Елизавета УКРАИНСКАЯ, фортепиано
Вход свободный
Вокальные сочинения русских и западноевропейских композиторов составят концертную программу «Звонче жаворонка пенье». Арии, романсы, дуэты Перголези, Моцарта, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов, студентов Санкт-Петербургской консерватории класса камерного пения В.А. Евтодьевой.
25 апреля, среда, 19:30
ЦПКиО им. С.М. Кирова. Фрейлинский корпус
Елагин остров, д. 4 лит. Л
Партия фортепиано – дипломанты международных конкурсов
Елена МИНЦ, Ирина ГРИГОРЬЕВА
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)
4 апреля, среда, 19:30
ЦПКиО им. С.М. Кирова. Фрейлинский корпус
Елагин остров, д. 4 лит. Л
За роялем - лауреат международных конкурсов Илья ДОМНИНС, фортепиано.
В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов
Александра БАНДУРЕНКО, сопрано.
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)
Лучшие сочинения Мендельсона, Шопена, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, Шостаковича, созданные для рояля, а также фортепианное трио соль минор Дворжака прозвучат в концертной программе «Мне нравятся звуки рояля и эхо дрожащей струны». Широчайшая палитра звучания фортепиано соло и в ансамбле продемонстрирует, пожалуй, безграничные возможности этого инструмента.
6 апреля, пятница, 18:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки
Наб. реки Фонтанки, д. 36
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Мария ЧИСТЯКОВА, Виктор НИКОЛАЕВ, Алина ФЕДОСЕЕВА, Влад ФЁДОРОВ, учащийся Средней специальной музыкальной школы Вячеслав МЯГКИЙ.
Фортепианное трио: Кристина ИЗГИЕВА, фортепиано, Ксения ИВАКИНА, скрипка, Лев БЕСПАЛОВ, виолончель
Вход свободный
Концертная программа, приуроченная к празднику Светлой Пасхи, включает оригинальные произведения и яркие переложения сочинений композиторов разных стран и эпох (Пёрселл, Рамо, Ф.Э. Бах, Чайковский, Вьетан-Цыганков, Слонимский, Кусяков, Анжелис) для квартета тромбонов, дуэта домры и фортепиано, аккордеона.
9 апреля, понедельник, 15:00
Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов РАН
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 93
Исполнители - лауреаты международных конкурсов
Квартет тромбонов: Александр ИВАНЧЕНКО, Илья БЕЛЬСКИЙ, Александр ЛАГУТИН, Никита ВАЛЕК
Мария ЭРИТА, аккордеон
Анна ФЕДОРЧЕНКО, домра
Партия фортепиано - Денис КОРЖЕНЕВСКИЙ
В вечере камерной музыки «Весеннее вдохновение» прозвучат сочинения для фортепиано, голоса и саксофона Генделя, Бетховена, Шопена, Шумана, Чайковского, Дебюсси, Гаврилина.
10 апреля, вторник, 18:00
Библиотека «Старая Коломна»
Никольская пл., д. 2
Исполнители - учащиеся группы взрослых Школы-студии
Санкт-Петербургской консерватории. Классы преподавателей-консультантов
профессора А.Б. Шнитке, доцента Л.Л. Волчек, доцента В.Н. Гаген,
доцента А.А. Штром
Вход свободный
Концертная программа «Под звуки музыки прекрасной» приурочена ко Дню рождения Фрунзенского района. Лауреаты международных конкурсов, студенты Санкт-Петербургской консерватории исполнят известные и любимые сочинения отечественных и зарубежных композиторов.
13 апреля, пятница, 15:00
Большой зал Администрации Фрунзенского района
Ул. Пражская, д. 46
Вход свободный
В концертной программе «Чарует нежной кантиленой…» будет главенствовать виолончель – инструмент, обладающий проникновенным теплым тембром. В концерте примут участие - лауреат Всероссийского и международных конкурсов, доцент Санкт-Петербургской консерватории Дмитрий ЕРЁМИН и студенты его класса Екатерина БАТЫРОВА, Лев БЕСПАЛОВ, Кристина КАЗАНКИНА, Дарья ПОПОВА, СОНЧЖУ ЛИ
18 апреля, среда, 17:00
Конференц-зал
Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих
Ул. Стрельнинская, д. 11
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов
Андрей БАРАНЕНКО
В концерте прозвучат произведения Баха, Паганини, Дворжака и Чайковского.
Вход свободный
Вечер вокальной музыки «Весна всему свой голос дарит» объединит всеми известные шедевры и редко звучащие сочинения вокального репертуара. Исполнителями арий и романсов Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова станут лауреаты международных конкурсов Юлия ЯКОВЕНКО, сопрано, Анатолий ТРУХИН, тенор.
18 апреля, среда, 18:00
Белый зал Музея политической истории России
Ул. Куйбышева, д. 2-4
За роялем – дипломант международных конкурсов Татьяна МЕЛИКОВА
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)
В рамках проекта «Библионочь» состоится литературно-музыкальная программа «Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся», приуроченная к 75-летию публикации повести–сказки «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. Музыка французских композиторов - Сен-Санса, Дебюсси, Равеля, Мессиана - современников автора книги позволит поближе познакомиться с бессмертным творением А. де Экзюпери.
20 апреля, пятница, 18:00
Белый зал
Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова
Литейный пр., 17-19
Исполнители – лауреаты международных конкурсов Анна ВИКУЛИНА, сопрано, Василий ЧЕРНИЧКА, фагот, Марина БЕСЧАСТНЫХ, скрипка
Елизавета УКРАИНСКАЯ, фортепиано
Вход свободный
Вокальные сочинения русских и западноевропейских композиторов составят концертную программу «Звонче жаворонка пенье». Арии, романсы, дуэты Перголези, Моцарта, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов, студентов Санкт-Петербургской консерватории класса камерного пения В.А. Евтодьевой.
25 апреля, среда, 19:30
ЦПКиО им. С.М. Кирова. Фрейлинский корпус
Елагин остров, д. 4 лит. Л
Партия фортепиано – дипломанты международных конкурсов
Елена МИНЦ, Ирина ГРИГОРЬЕВА
Вход по билетам (льготы для студентов и пенсионеров)
Источник: Санкт-Петербургская консерватория