ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерты талантливого пианиста Михаила Турпанова всегда запоминаются атмосферой высокой энергетики, музыкальной честностью и бережным отношением к тексту произведений, отсутствием позёрства и ложного артистизма, скромностью и внимательной сдержанностью, глубиной интерпретаций и обаянием сценического облика. 5 апреля молодой и перспективный музыкант выступит в Малом зале Московской консерватории с программой, посвящённой 75-летию со дня рождения своего педагога, великого русского пианиста, народного артиста СССР Николая Петрова.

Известно, что в последние годы жизни Николая Арнольдовича его консерваторский фортепианный класс состоял всего из нескольких учеников. Великий педагог максимально сузил круг обучаемых, к которым он относился с подлинно отеческой заботой и взыскательностью, дабы максимально полно взрастить в немногочисленных студентах искусство пианизма, внутреннюю музыкальную сущность, умение мыслить образами и точно передавать это посредством рояля. К числу этих избранных принадлежит и Михаил Турпанов.

Михаил Турпанов — лауреат и обладатель специальных призов престижных конкурсов мирового масштаба. Выступал с сольными программами в городах России.

В честь Николая Петрова один из лучших его учеников исполнит обширную программу из сочинений Шуберта, Брамса, Шопена, Листа, Равеля, Дебюсси и Скрябина.

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

5 апреля, четверг, 19.00

Абонемент №18

«К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА»

Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)

В программе:

Шуберт – Соната ля мажор, D 664

Брамс – Шесть пьес, соч. 118

Шопен – Баркарола, соч. 60

Лист – «Фонтаны виллы д'Эсте» из цикла «Годы странствий» (Год III: Италия)

Равель – «Игра воды»

Дебюсси – «Остров радости», L 106

Скрябин – Соната № 5, соч. 53