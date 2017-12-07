Таллиннский молодёжный оркестр выступит в КЗ Яани Кирик 30 и 31 декабря
07.12.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 декабря в канун Нового 2018 года концертный зал Яани Кирик приглашает петербуржцев отдохнуть от предпраздничной суеты и погрузиться в волшебный мир любимых диснеевских и отечественных фильмов и мультфильмов, знаменитую музыку из которых исполнит для вас Таллиннский молодёжный оркестр TIYO под руководством Альваро Гомес Гомеса. Под эти волшебные мелодии вы снова станете моложе и счастливее, окунувшись в удивительный мир новогоднего торжества.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
30 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
31 декабря в канун Нового 2018 года концертный зал «Яани Кирик» приглашает своих любимых зрителей на Новогодний Гала концерт с участием Таллиннского молодёжного оркестра TIYO под руководством блестящего профессионала, испанского дирижёра Альваро Гомес Гомеса.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
31 декабря 2017 года
Начало в 16 и 19 часов
«Новогодний Гала»
Проникнуться духом новогоднего торжества вам поможет уютная атмосфера нашего концертного зала, расположенного в историческом центре Санкт-Петербурга. Веселье начнется в зажигательном ритме Латинской Америки, на смену которому придут экспрессивные композиции Хименеса и де Фальи. Стиль и благородство привнесут в программу вальсы И.Штрауса и П.И.Чайковского, а вальс Г.Свиридова из сюиты «Метель» поставит тот трогательный и щемящий акцент, который так необходим для самого семейного праздника – Нового года.
И конечно, какой новый год без шампанского?
Таллиннский молодёжный оркестр TIYO был создан в 2011 году по инициативе студентов Таллиннской Академии музыки и театра. В составе коллектива музыканты из разных стран : Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Колумбии, Испании, Германии, России, Южной Кореи и Италии. За время своего существования оркестр выступил на многих ведущих площадках Эстонии и зарекомендовал себя как коллектив, создающий особую энергию и дарящий её зрительному залу. С большим успехом прошли гастроли оркестра в городах Европы и России, главный дирижёр и художественный руководитель оркестра – Альваро Гомес Гомес.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
30 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
31 декабря в канун Нового 2018 года концертный зал «Яани Кирик» приглашает своих любимых зрителей на Новогодний Гала концерт с участием Таллиннского молодёжного оркестра TIYO под руководством блестящего профессионала, испанского дирижёра Альваро Гомес Гомеса.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
31 декабря 2017 года
Начало в 16 и 19 часов
«Новогодний Гала»
Проникнуться духом новогоднего торжества вам поможет уютная атмосфера нашего концертного зала, расположенного в историческом центре Санкт-Петербурга. Веселье начнется в зажигательном ритме Латинской Америки, на смену которому придут экспрессивные композиции Хименеса и де Фальи. Стиль и благородство привнесут в программу вальсы И.Штрауса и П.И.Чайковского, а вальс Г.Свиридова из сюиты «Метель» поставит тот трогательный и щемящий акцент, который так необходим для самого семейного праздника – Нового года.
И конечно, какой новый год без шампанского?
Таллиннский молодёжный оркестр TIYO был создан в 2011 году по инициативе студентов Таллиннской Академии музыки и театра. В составе коллектива музыканты из разных стран : Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Колумбии, Испании, Германии, России, Южной Кореи и Италии. За время своего существования оркестр выступил на многих ведущих площадках Эстонии и зарекомендовал себя как коллектив, создающий особую энергию и дарящий её зрительному залу. С большим успехом прошли гастроли оркестра в городах Европы и России, главный дирижёр и художественный руководитель оркестра – Альваро Гомес Гомес.
Источник: КЗ Яани Кирик