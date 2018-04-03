03.04.2018, 07:14
Театр "КАРАМБОЛЬ" представил репертуар на апрель
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт- Петербургский государственный музыкальный театр «КАРАМБОЛЬ» представил репертуар на апрель 2018 года. Выступления пройдут на сцене Концертного Зала у Финляндского вокзала и на сцене ДК им. Ленсовета.
Сцена Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»)
14 апреля суббота БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 0+
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
Либретто- В.Ковалевский
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков
29 апреля воскресенье ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 0+
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
Либретто- Т.Крамарова
Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова
30 апреля понедельник ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 6+
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Б.Немцовой и произведений Г.-Х.Андерсена)
Пьеса – Лев Яковлев Стихи – Н.Голь
Режиссер-постановщик- Антон Оконешников
Сцена ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )
11 апреля среда ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ 12+
начало в 19-00 (мюзикл в 2-х актах)
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти
15 апреля воскресенье ТРИ ТОЛСТЯКА 6+
начало в 12-00 (Кукла наследника Тутти)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа-сказки Юрия Олеши)
Либретто В.Вербина
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России С.Спивак
20 апреля пятница МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ! 6+ (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
начало в 12-00
Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе
Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ
Сцена Концертного Зала у Финляндского вокзала
Арсенальная наб. д.13/1 (ст.м. «Пл.Ленина»)
14 апреля суббота БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 0+
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова)
Либретто- В.Ковалевский
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России О.Леваков
29 апреля воскресенье ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 0+
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки
«Василиса Прекрасная» и пьесе Н.Гернет)
Либретто- Т.Крамарова
Режиссёр-постановщик - Г.Ульянова
30 апреля понедельник ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 6+
начало в 12-00 (мюзикл в 2-х актах по мотивам сказки Б.Немцовой и произведений Г.-Х.Андерсена)
Пьеса – Лев Яковлев Стихи – Н.Голь
Режиссер-постановщик- Антон Оконешников
Сцена ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр., д.42 (ст.м. «Петроградская» )
11 апреля среда ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ 12+
начало в 19-00 (мюзикл в 2-х актах)
Режиссёр-постановщик и автор текста русской версии-
Алексей Франдетти
15 апреля воскресенье ТРИ ТОЛСТЯКА 6+
начало в 12-00 (Кукла наследника Тутти)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа-сказки Юрия Олеши)
Либретто В.Вербина
Режиссёр-постановщик-нар.арт.России С.Спивак
20 апреля пятница МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ! 6+ (мюзикл в 2-х действиях по мотивам фантастической истории П. Трэверс и киносценария В.Валуцкого)
начало в 12-00
Либретто - В.Вербин, стихи - Н. Олев
Режиссёр-постановщик - засл.деят.искусств России, лаур.Гос. премии Л.Квинихидзе
Художественный руководитель театра - засл.деят.искусств России ИРИНА БРОНДЗ
Источник: Ореанда