Театр Карамболь анонсировал репертуар на январь
15.12.2017, 08:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Карамболь представил репертуар на январь месяц.
На сцене концертного зала у Финляндского
Арсенальная набережная д. 13/1
ст. м пл. Ленина
13 января ( суббота), 12-00 6+
Жар-птица (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки и легенды о Жар-птице. Пьеса и стихи - Н.Гоголь, режиссёр-постановщик - народный артист России О.Леваков)
14 января ( воскресенье), 12-00 6+
Двенадцать месяцев (мюзикл в 2-х действиях, по мотивам сказки Божены Немцовой и Г.-Х. Андерсена)
27 января ( суббота), 12-00 0+
Белоснежка и семь гномов (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова, либретто -В.Ковалевский, режиссёр-постановщик - народный артист России О.Леваков)
На сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр, д.42, ст. м Петроградская,
21 января, 12-00 6+
Три толстяка (Кукла наследника Тутти)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа Ю.Олеши, либретто - В.Вербин, режиссёр-постановщик народный артист России С.Спивак)
31 января (среда), 19-00 12+
Иосиф и его удивительный плащ снов (мюзикл в 2-х актах, режиссёр-постановщик и автор текста русской версии - Алексей Франдетти)
Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств - Ирина Брондз.
На сцене концертного зала у Финляндского
Арсенальная набережная д. 13/1
ст. м пл. Ленина
13 января ( суббота), 12-00 6+
Жар-птица (мюзикл в 2-х актах по мотивам русской народной сказки и легенды о Жар-птице. Пьеса и стихи - Н.Гоголь, режиссёр-постановщик - народный артист России О.Леваков)
14 января ( воскресенье), 12-00 6+
Двенадцать месяцев (мюзикл в 2-х действиях, по мотивам сказки Божены Немцовой и Г.-Х. Андерсена)
27 января ( суббота), 12-00 0+
Белоснежка и семь гномов (мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова, либретто -В.Ковалевский, режиссёр-постановщик - народный артист России О.Леваков)
На сцене ДК им. Ленсовета
Каменноостровский пр, д.42, ст. м Петроградская,
21 января, 12-00 6+
Три толстяка (Кукла наследника Тутти)
(мюзикл в 2-х действиях по мотивам романа Ю.Олеши, либретто - В.Вербин, режиссёр-постановщик народный артист России С.Спивак)
31 января (среда), 19-00 12+
Иосиф и его удивительный плащ снов (мюзикл в 2-х актах, режиссёр-постановщик и автор текста русской версии - Алексей Франдетти)
Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств - Ирина Брондз.
Источник: Ореанда