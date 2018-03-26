26.03.2018, 19:11
Театр Санкт-Петербургской консерватории представит оперу Чайковского "Иоланта"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 апреля 2018 в 19 часов на сцене Мюзик-Холла Театр Санкт-Петербургской консерватории представит оперу Петра Ильича Чайковского «Иоланта».
«Иоланта» завершила оперное творчество Чайковского. Композитор был очарован драмой датчанина Генриха Герца, написанной в стихах, которую он прочёл, а в 1883 году увидел на сцене московского Малого театра. Возникла идея создания оперы. Летом 1890 года последовал заказ на камерную оперу от Мариинского театра. Это предложение помогло Чайковскому осуществить заветный план в альянсе со своим братом Модестом Чайковским, создавшим либретто.
Премьера «Иоланты» состоялась 6 декабря 1892 года в Петербурге. Дирижировал маэстро Эдуард Направник. Московская премьера оперы прошла уже после смерти композитора, 11 ноября 1893 года.
В театре консерватории первая постановка «Иоланты» осуществлена в 1941 году. Следующая состоялась только в 1998. Спектакль задуман в духе оратории, чем объясняется и сдержанность сценического движения, и торжественность общей интонации, и особенности сценографии, созданной художником Олегом Головко.
«Иоланта» завершила оперное творчество Чайковского. Композитор был очарован драмой датчанина Генриха Герца, написанной в стихах, которую он прочёл, а в 1883 году увидел на сцене московского Малого театра. Возникла идея создания оперы. Летом 1890 года последовал заказ на камерную оперу от Мариинского театра. Это предложение помогло Чайковскому осуществить заветный план в альянсе со своим братом Модестом Чайковским, создавшим либретто.
Премьера «Иоланты» состоялась 6 декабря 1892 года в Петербурге. Дирижировал маэстро Эдуард Направник. Московская премьера оперы прошла уже после смерти композитора, 11 ноября 1893 года.
В театре консерватории первая постановка «Иоланты» осуществлена в 1941 году. Следующая состоялась только в 1998. Спектакль задуман в духе оратории, чем объясняется и сдержанность сценического движения, и торжественность общей интонации, и особенности сценографии, созданной художником Олегом Головко.
Источник: Ореанда