Театр имени Наталии Сац открывает сезон симфоническим концертом, посвящённым творчеству Ильи Саца
06.09.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 сентября (начало в 18:00) Детский музыкальный театр имени Наталии Сац открывает сезон симфоническим концертом, посвящённым творчеству Ильи Саца – композитора, который был неразрывно связан с театром, и прежде всего – с Московским художественным. В МХТ музыка всегда была одним из важнейших факторов в выразительной партитуре постановок. А его основатель, Константин Станиславский, будучи большим знатоком и ценителем музыкального искусства, неизменно подчёркивал важность музыкальной партитуры в своих постановках. И сотрудничество с Ильёй Сацем называл судьбоносным, считая композитора одним из своих самых верных соратников. Недаром Илью Александровича считали богом музыки, спрятанным в кулисах. Его музыка к "Синей птице" вошла в историю русского театра так же, как и сам прославленный спектакль К.С.Станиславского.
Симфонический концерт призван раскрыть всю глубину театрально-музыкального дарования Ильи Саца. Юные зрители смогут представить себе сам процесс создания музыки к будущему спектаклю, который в конце концов приводит к такому единству слуховых и зрительных образов, что производит огромное эмоциональное впечатление. О том, как рождалась музыка, вошедшая в программу, расскажет Роксана Николаевна Сац. Её интермедии между концертными номерами вечера будут включать воспоминания о деде, Илье Саце, ставшем родоначальником знаменитой музыкально-театральной династии. И, конечно, эти воспоминания затронут судьбу не менее, а может даже и более знаменитой дочери Ильи Саца, основательницы театра, который отныне открывает сезон памятным вечером в честь композитора – Наталии Ильиничны Сац.
В программе: маленькая опера Ильи Сац для самых юных зрителей "Сказка о золотом яичке", музыка к знаменитой, ставшей визитной карточкой МХТ и одним из символом всего русского театра, постановке пьесы М.Метерлинка "Синяя птица", а также фрагменты музыки к не менее выдающимся, чем эта сказка, спектаклям Московского Художественного театра: "Анатэма", "Miserere", "Гамлет". Все эти спектакли были поставлены (всегда в соавторстве) К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко, основателями Художественного театра. Но если "Синяя птица" знаком почти всем любителям театра и, став живой легендой, входит в репертуар по сей день, то остальные работы знаменитого тандема режиссёров, хоть и вошли в историю, но утратили жизнь на сцене. Об этих постановках рассказывают абсолютно все исследования о русском театре начала ХХ столетия, они принадлежат к числу самых ярких и незаурядных созданий эпохи становления новых русских театральных традиций. Но прикоснуться к этим шедеврам вживую можно только послушав музыку Ильи Саца к этим постановкам. Что и предлагает сделать всем ценителям истории русского театра и русского театрального искусства на своём открытии сезона Театр Сац.
В концерте примут участие не только музыканты, но и артисты Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Музыкальный руководитель и дирижёр концерта — Константин Хватынец. Режиссёр — Валерий Меркулов. Ведёт вечер Роксана Сац.
Илья Александрович Сац учился в Московской консерватории у С.И.Танеева. Бросил занятия в 1899 г., чтобы участвовать в организованной Львом Толстым помощи голодающим на Волге. Будучи под подозрением в антиправительственной деятельности, сначала уехал за границу, а затем (как бы предупреждая высылку) — в Сибирь. По возвращении в Москву через Сулержицкого установил близкие контакты с МХТ (дирижёрский класс Филармонического училища окончил в 1907, уже работая тут). Один из создателей Студии на Поварской (заведующий музыкальной частью, музыка к "Смерти Тентажиля" Метерлинка). После закрытия студии Станиславский позвал его в МХТ. Сацу принадлежит музыкальное решение спектаклей "Драма жизни" и "Жизнь Человека" (1907), "Синяя птица" (1908), "Анатэма" (1909), "Miserere" (1910), "У жизни в лапах" (1911). В "Моей жизни в искусстве" есть отдельная глава "И.А.Сац и Л.А.Сулержицкий".
"Я думаю, — пишет Станиславский, — что за все существование театра И.А.Сац впервые явил пример того, как нужно относиться к музыке в нашем драматическом искусстве. Прежде чем начать работу, он присутствовал на всех репетициях, принимал непосредственное участие как режиссёр в изучении пьесы и в разработке плана постановки. Посвящённый во все тонкости общего замысла, он понимал и чувствовал не хуже нас, где, т.е. в каком именно месте пьесы, для чего, т.е. в помощь ли режиссёру, для общего настроения пьесы или в помощь актёру, которому не хватает известных элементов для передачи отдельных мест роли, или же ради выявления основной идеи пьесы нужна была его музыка. Сущность, квинтэссенцию каждой репетиционной работы композитор оформлял и фиксировал в музыкальной теме или созвучиях, которые являлись материалом для будущей музыки. Её он писал уже в самый последний момент, когда нельзя было больше ждать. […] Его музыка была всегда необходимой и неотъемлемой частью целого спектакля". Сац с 1906 г. и до конца дней был в штате Художественного театра. Как композитор он сотрудничал также со Старинным театром в Санкт-Петербурге ("Игра о Робене и Марион", "Действо о Теофиле", "Нынешние братья", сезон 1907/08; "Чистилище святого Патрика" Кальдерона, сезон 1911/12). Работал также для Малого театра, для театра В.Ф.Комиссаржевской. Незадолго до своей ранней смерти вёл переговоры с Рейнхардтом о "Макбете" и "Буре". Страдая тяжёлыми депрессиями, выразив трагизм своего жизнепонимания в музыке к "Гамлету" (постановка Крэга, 1911), Сац тянулся к пряной весёлости кабаретной культуры, участвовал в её деловых начинаниях, писал оперы-пародии ("Месть Любви", "Восточные сладости"), работал в "Летучей мыши", "Кривом зеркале", изобретал номера для капустников. Илья Александрович Сац запомнился современникам и вошёл в историю как многогранная и творческая личность".
Симфонический концерт призван раскрыть всю глубину театрально-музыкального дарования Ильи Саца. Юные зрители смогут представить себе сам процесс создания музыки к будущему спектаклю, который в конце концов приводит к такому единству слуховых и зрительных образов, что производит огромное эмоциональное впечатление. О том, как рождалась музыка, вошедшая в программу, расскажет Роксана Николаевна Сац. Её интермедии между концертными номерами вечера будут включать воспоминания о деде, Илье Саце, ставшем родоначальником знаменитой музыкально-театральной династии. И, конечно, эти воспоминания затронут судьбу не менее, а может даже и более знаменитой дочери Ильи Саца, основательницы театра, который отныне открывает сезон памятным вечером в честь композитора – Наталии Ильиничны Сац.
В программе: маленькая опера Ильи Сац для самых юных зрителей "Сказка о золотом яичке", музыка к знаменитой, ставшей визитной карточкой МХТ и одним из символом всего русского театра, постановке пьесы М.Метерлинка "Синяя птица", а также фрагменты музыки к не менее выдающимся, чем эта сказка, спектаклям Московского Художественного театра: "Анатэма", "Miserere", "Гамлет". Все эти спектакли были поставлены (всегда в соавторстве) К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко, основателями Художественного театра. Но если "Синяя птица" знаком почти всем любителям театра и, став живой легендой, входит в репертуар по сей день, то остальные работы знаменитого тандема режиссёров, хоть и вошли в историю, но утратили жизнь на сцене. Об этих постановках рассказывают абсолютно все исследования о русском театре начала ХХ столетия, они принадлежат к числу самых ярких и незаурядных созданий эпохи становления новых русских театральных традиций. Но прикоснуться к этим шедеврам вживую можно только послушав музыку Ильи Саца к этим постановкам. Что и предлагает сделать всем ценителям истории русского театра и русского театрального искусства на своём открытии сезона Театр Сац.
В концерте примут участие не только музыканты, но и артисты Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Музыкальный руководитель и дирижёр концерта — Константин Хватынец. Режиссёр — Валерий Меркулов. Ведёт вечер Роксана Сац.
Илья Александрович Сац учился в Московской консерватории у С.И.Танеева. Бросил занятия в 1899 г., чтобы участвовать в организованной Львом Толстым помощи голодающим на Волге. Будучи под подозрением в антиправительственной деятельности, сначала уехал за границу, а затем (как бы предупреждая высылку) — в Сибирь. По возвращении в Москву через Сулержицкого установил близкие контакты с МХТ (дирижёрский класс Филармонического училища окончил в 1907, уже работая тут). Один из создателей Студии на Поварской (заведующий музыкальной частью, музыка к "Смерти Тентажиля" Метерлинка). После закрытия студии Станиславский позвал его в МХТ. Сацу принадлежит музыкальное решение спектаклей "Драма жизни" и "Жизнь Человека" (1907), "Синяя птица" (1908), "Анатэма" (1909), "Miserere" (1910), "У жизни в лапах" (1911). В "Моей жизни в искусстве" есть отдельная глава "И.А.Сац и Л.А.Сулержицкий".
"Я думаю, — пишет Станиславский, — что за все существование театра И.А.Сац впервые явил пример того, как нужно относиться к музыке в нашем драматическом искусстве. Прежде чем начать работу, он присутствовал на всех репетициях, принимал непосредственное участие как режиссёр в изучении пьесы и в разработке плана постановки. Посвящённый во все тонкости общего замысла, он понимал и чувствовал не хуже нас, где, т.е. в каком именно месте пьесы, для чего, т.е. в помощь ли режиссёру, для общего настроения пьесы или в помощь актёру, которому не хватает известных элементов для передачи отдельных мест роли, или же ради выявления основной идеи пьесы нужна была его музыка. Сущность, квинтэссенцию каждой репетиционной работы композитор оформлял и фиксировал в музыкальной теме или созвучиях, которые являлись материалом для будущей музыки. Её он писал уже в самый последний момент, когда нельзя было больше ждать. […] Его музыка была всегда необходимой и неотъемлемой частью целого спектакля". Сац с 1906 г. и до конца дней был в штате Художественного театра. Как композитор он сотрудничал также со Старинным театром в Санкт-Петербурге ("Игра о Робене и Марион", "Действо о Теофиле", "Нынешние братья", сезон 1907/08; "Чистилище святого Патрика" Кальдерона, сезон 1911/12). Работал также для Малого театра, для театра В.Ф.Комиссаржевской. Незадолго до своей ранней смерти вёл переговоры с Рейнхардтом о "Макбете" и "Буре". Страдая тяжёлыми депрессиями, выразив трагизм своего жизнепонимания в музыке к "Гамлету" (постановка Крэга, 1911), Сац тянулся к пряной весёлости кабаретной культуры, участвовал в её деловых начинаниях, писал оперы-пародии ("Месть Любви", "Восточные сладости"), работал в "Летучей мыши", "Кривом зеркале", изобретал номера для капустников. Илья Александрович Сац запомнился современникам и вошёл в историю как многогранная и творческая личность".
Источник: Детский музыкальный театр Наталии Сац