ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева откроет новый год спектаклями «Лебединое озеро» и «Спартак». Их покажут на сцене Государственного Кремлевского дворца 6 и 7 февраля.



Главные партии в «Лебедином озере» исполнят заслуженная артистка России Наталья Огнева (Одетта/Одиллия) и Артем Хорошилов (Принц Зигфрид). Премьера постановки состоялась летом 1988 года во время гастролей театра в Великобритании. Сценическое оформление, декорации и костюмы были выполнены там же.



Первый балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» посвящен борьбе за любовь и счастье. Согласно первоначальному замыслу композитора, он завершался гибелью главных героев, однако позже эта идея так и не была реализована.



В первой постановке «Лебединого озера» новаторство музыки осталось нераскрытым. Воплощение оно получило лишь в редакции Льва Иванова и Мариуса Петипа (1885 год, Мариинский театр). Именно она стала основой последующих версий «Лебединого озера», в том числе знаменитого спектакля Александра Горского в Большом театре в 1901 году.



Театр классического балета тоже ориентируется на уже почти забытый вариант «Лебединого озера» Иванова и Петипа, так называемого «старого московского “Лебединого”». Российский балетный критик Елена Луцкая считает эту работу постановщиков «уроком современного отношения к классическому наследию». Спектакль имел успех в США, Турции, Японии, Франции, Италии.



Что касается «Спартака», то это классический балет, который сумел стать по-настоящему современным. Постановщики хотели передать стиль, настроение, трагическую и чувственную атмосферу эпохи блистательного упадка Рима. «Невинной в этом спектакле осталась только собачка», — писал неизвестный критик после премьеры в 2002 году.



Тело в балете подчинено страсти, страсть подчинена свободе, а откровенные сцены сменяются боями. Кстати, приемам настоящего римского боя артистов обучал каскадер Александр Малышев.



Весь этот страстный мир подчиняется музыке Арама Хачатуряна. Впервые в постановке «Спартака» использованы фрагменты, которые хореографы никогда ранее не включали в свои спектакли. Партитуру этих фрагментов предоставили наследники Хачатуряна.



Ведущие партии исполняют Алексей Орлов (Спартак), народная артистка России Екатерина Березина (Аврелия), заслуженный артист России Николай Чевычелов (Красс) и заслуженная артистка России Марина Ржанникова (Эвтибида).