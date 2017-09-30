ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 сентября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося режиссёра Юрия Любимова. К этой дате обновили здание, в котором живёт его детище - Театр на Таганке. Кстати, на двоих Любимову и зданию театра уже перевалило за два века. В день рождения Юрия Любимова в театре откроют интерактивный музей в память о нём.

История Таганки началась в середине прошлого века, но здание, в котором находится театр, намного старше. В 1912 году на месте Мучных рядов архитектор Г.А. Гельрих построил для купчихи Платовой двухэтажный дом. Здание располагалось на углу Таганской площади и Садовой - Земляного вала (до 1938 года этот участок Земляного Вала назывался так). Здесь открыли один из первых в городе кинотеатров - электротеатр «Вулкан». Вход был стороны Садового через крошечный вестибюль, а фойе теснилось в перестроенных бывших лавках купца Кочергина. Двор между ними стал пространством для кинозала. Очень разные посетители с удовольствием ходили в электротеатр, где показывали немые фильмы под аккомпанемент тапера.

После революции здание «Вулкана» передали Рогожско-Симоновскому театру и Студии Вахтангова. С 1922 года здесь располагался филиал Малого театра, а в 1930-е годы здание перешло к секретарю ВРК Рогожского района Москвы и стало по его фамилии называться Театром Сафонова. Здесь играл известный актёр Михаил Жаров.

В 1946 году Театр Сафонова реорганизовали в Театр драмы и комедии. В его труппу вошли воспитанники московских театральных студий и актеры из периферийных театров. Первым спектаклем нового коллектива стал «Народ бессмертен» по роману Василия Гроссмана. В 1960-е театр стал одним из наименее посещаемых в Москве, необходимо было менять стратегию развития. Главному режиссеру Александру Плотникову пришлось уйти. Сменил его актёр и режиссёр Театра Вахтангова Юрий Любимов. С этого момента началась новая эпоха в истории Таганки.



Юрий Любимов привёл в театр своих учеников из Щукинского училища и показал их дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта.

Позже именно режиссёр и труппа добились переименования Театра драмы и комедии в Театр на Таганке. Публицист Ю.Д. Черниченко писал об этом: «Год 1964-й, обсуждение — как назвать театр? “Жаворонок”? Ю.П. махнул рукой: “На Таганке”».

Старое название досталось любимовцам вместе со зданием, но совершенно не соответствовало духу нового театра. Любимов говорил позднее: «О каком театре “драмы и комедии” могла идти речь, я ни то ни другое почти не ставил». Театр располагался на Таганской площади, что как нельзя лучше соответствовало его новой эстетике. Это не аристократический театр для избранных, а уличный, площадной. Одним словом, Театр на Таганке.