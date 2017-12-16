Тенор Франческо Мели споёт о погоде в рамках петербургского фестиваля "Площадь искусств"

22 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии выступит известный итальянский тенор Франческо Мели. Певец исполнит программу камерной музыки, в которую, в том числе, войдут романсы Отторино Респиги, посвященные погодным явлениям. Концерт войдёт в программу XVIII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств". Помимо камерной программы прозвучат арии Верди, Пуччини, Чилеа и Тости, а также "Три сонета Петрарки" Листа и отдельные пьесы из цикла "Семь сонетов Микеланджело" Бриттена. В программу войдут также три "пейзажных" романса Отторино Респиги: "Туманы", "Дождь", "Снегопад". Партию фортепиано исполнит Джулио Дзаппа.



Тенора Франческо Мели сам Пласидо Доминго называет в числе своих наследников. Сегодня певец выступает на сцене крупнейших оперных театров мира, в числе которых – Ла Скала, Парижская национальная опера, Венская национальная опера, Ковент-Гарден. Мели сотрудничает с такими крупными певцами, как Натали Дессей и Пласидо Доминго, такими дирижёрами, как Рикардо Мути, Антонио Паппано, Рикардо Шайи, Лорин Маазель. Одним из недавних ярких событий в его карьере стало исполнение партии Радамеса в знаменитой опере Верди "Аида", осуществлённой на одном из самых престижных в мире Зальцбургском фестивале. В этом спектакле певец выступил сценическим партнёром Анны Нетребко, его голос удостоился оценки "звонкий, гибкий как благородный клинок".



В программе XVIII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" Франческо Мели выступит не только в камерном, но и в монументальном вокально-симфоническом жанре: 19 декабря он примет участие в исполнении "Реквиема" Верди под управлением Юрия Темирканова.



Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году фестиваль "Площадь Искусств" объединяет не только различные виды искусств – в его орбиту традиционно вовлечены культурные институты Санкт-Петербурга, расположенные вокруг площади, давшей фестивалю имя. В числе его участников - Русский музей, Михайловский театр, Храм Воскресения Христова (Спас на крови), Театр музыкальной комедии. Основную часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича.



""Площадь Искусств" вновь соберёт в Санкт-Петербурге музыкантов, которых я люблю и ценю. Каждый раз фестиваль становится для меня большим и радостным событием, усиливает то ощущение праздника, в котором, думаю, многие из нас проводят этот первый месяц зимы", – рассказывает Юрий Темирканов, художественный руководитель фестиваля, – "Сейчас я понимаю, что 18 лет назад, когда мы только начинали, мы и подумать не могли, что у проекта окажется такая долгая и счастливая судьба. Приятно осознавать, что колоссальные силы не были потрачены нами впустую, и фестиваль стал традицией. Сегодня "Площадь Искусств" – неотъемлемая часть петербургского культурного ландшафта и событие, привлекающее в город туристов".



Полная программа XVIII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» доступна на сайте филармонии.



Начало концерта - в 20.00.

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