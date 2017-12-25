ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 декабря в Тюменской филармонии впервые состоялся концерт Теодора Курентзиса вместе с оркестром MusicAeterna. Свой первый большой российский тур оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса открывал в Перми. На концертах тура в шести городах России прозвучит Седьмая симфония Шостаковича.



Далее в гастрольном графике MusicAeterna концерты в Новосибирске (24 декабря, Новосибирская филармония) и Красноярске (26 декабря, Красноярская филармония). Перед концертами в этих городах музыкальный критик Ляля Кандаурова прочтет лекцию для зрителей, в которой расскажет о структуре Седьмой симфонии Шостаковича, ключах к пониманию этой музыки и особенностях трактовки партитуры Теодором Курентзисом и его оркестром.



Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Симфония с подзаголовком «Ленинградская» — произведение, занявшее особое место в истории не только благодаря своей художественной мощи, но и особым обстоятельствам создания. Появившаяся в набросках еще до войны, симфония приобрела новые черты с началом фашистского вторжения и стала легендарной после исполнения в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. Сегодня сочинение Шостаковича воспринимается как шедевр не только национальной, но и мировой культуры.



Завершится тур исполнением Седьмой симфонии Шостаковича в Петербурге (28 декабря в концертном зале Мариинского театра) и Москве (29 декабря в большом зале Московской консерватории).