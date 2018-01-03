Теплая и облачная погода ожидает столицу в среду
03.01.2018, 12:30
OREANDA-NEWS. Весь день в среду, 3 января, в городе сохранится облачная погода. По прогнозам синоптиков из управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги", местами возможны небольшие осадки.
Температура воздуха составит от одного до трёх градусов тепла, а скорость южного ветра - пять - десять метров в секунду.
Температура воздуха составит от одного до трёх градусов тепла, а скорость южного ветра - пять - десять метров в секунду.