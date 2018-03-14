"Терем-квартет" выступит в петербургской филармонии 17 марта
14.03.2018, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сложно вообразить событие более праздничное, чем концерт легендарного и горячо любимого миллионами поклонников «Терем-квартета». За 30 лет эти музыканты перевернули представление о возможностях русских народных инструментов, прославили их на весь мир и стали одной из визитных карточек Санкт-Петербурга и всей нашей страны. Их выступления проходят не только на самых престижных площадках, но и в рамках таких знаковых событий как саммит Большой Восьмёрки, конкурс «Евровидение», Олимпиады в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи. И каждый раз это не просто программа, а настоящая феерия – виртуозности и артистизма.
17 марта, суббота 20:00
«Вечная весна»
Ансамбль «Терем-квартет»
Косма, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шуберт, Тьерсен, Легран, Таривердиев
В программе «Вечная весна» прозвучат мелодии композиторов двух столетий и множества стилей – от Шуберта до Леграна, от Римского-Корсакова до Таривердиева. И нет сомнений в том, что даже самые известные пьесы в этот вечер заиграют новыми гранями, ведь в исполнении «Терем-квартета» в неповторимое единство переплавляются классика, рок, джаз и фолк.
Стиль ансамбля относят к направлениям кроссовер и world music. А у легендарного Питера Гэбриэла после выступления с музыкантами возникло собственное определение: подчёркивая их совершенную уникальность, он назвал этот стиль просто – «теремизм».
17 марта, суббота 20:00
«Вечная весна»
Ансамбль «Терем-квартет»
Косма, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шуберт, Тьерсен, Легран, Таривердиев
В программе «Вечная весна» прозвучат мелодии композиторов двух столетий и множества стилей – от Шуберта до Леграна, от Римского-Корсакова до Таривердиева. И нет сомнений в том, что даже самые известные пьесы в этот вечер заиграют новыми гранями, ведь в исполнении «Терем-квартета» в неповторимое единство переплавляются классика, рок, джаз и фолк.
Стиль ансамбля относят к направлениям кроссовер и world music. А у легендарного Питера Гэбриэла после выступления с музыкантами возникло собственное определение: подчёркивая их совершенную уникальность, он назвал этот стиль просто – «теремизм».
Источник: Санкт-Петербургская филармония