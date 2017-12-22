"Терем-квартет" выступит в петербургской филармонии 31 декабря
22.12.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сложно вообразить событие более праздничное, чем концерт легендарного и горячо любимого миллионами поклонников «Терем‐квартета». За 30 лет эти музыканты перевернули представление о возможностях русских народных инструментов, прославили их на весь мир и стали одной из визитных карточек Санкт‐Петербурга и всей нашей страны. Их выступления проходят не только на самых престижных площадках, но и в рамках таких знаковых событий как саммит Большой Восьмёрки, конкурс «Евровидение», Олимпиады в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи. И каждый раз это не просто программа, а настоящая феерия – виртуозности и артистизма.
Большой зал Филармонии
31 декабря, воскресенье 15:00
Новогодний концерт
Ансамбль «Терем‐квартет»
Чаплин, Бетховен, Сибелиус, Гершвин, Граппелли, Чайковский, Рахманинов, Цфасман, Гладков
На новогоднем концерте прозвучат мелодии композиторов двух столетий и множества стилей – от Бетховена до Граппелли и Гладкова. И нет сомнений в том, что даже самые известные пьесы в этот вечер заиграют новыми гранями, ведь в исполнении «Терем‐квартета» в неповторимое единство переплавляются классика, рок, джаз и фолк. Стиль ансамбля относят к направлениям кроссовер и world music. А у легендарного Питера Гэбриэла после выступления с музыкантами возникло собственное определение: подчёркивая их совершенную уникальность, он назвал этот стиль просто – «теремизм».
Большой зал Филармонии
31 декабря, воскресенье 15:00
Новогодний концерт
Ансамбль «Терем‐квартет»
Чаплин, Бетховен, Сибелиус, Гершвин, Граппелли, Чайковский, Рахманинов, Цфасман, Гладков
На новогоднем концерте прозвучат мелодии композиторов двух столетий и множества стилей – от Бетховена до Граппелли и Гладкова. И нет сомнений в том, что даже самые известные пьесы в этот вечер заиграют новыми гранями, ведь в исполнении «Терем‐квартета» в неповторимое единство переплавляются классика, рок, джаз и фолк. Стиль ансамбля относят к направлениям кроссовер и world music. А у легендарного Питера Гэбриэла после выступления с музыкантами возникло собственное определение: подчёркивая их совершенную уникальность, он назвал этот стиль просто – «теремизм».
Источник: Санкт-Петербургская филармония