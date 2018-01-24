The Swingle Singers представит новую программу в Доме музыки
24.01.2018, 13:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 февраля 2018 года в 19:00 в Светлановском зале Московского Международного дома музыки выступят пятикратные обладатели премии «Грэмми» TheSwingleSingers. Знаменитый акапельный ансамбль привезет в столицу новую программу – «The Swingles: WinterTales».
The Swingle Singers – легендарный вокальный коллектив, репертуар которого насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров и стилей от классики до джаза. Они исполняют сложнейшие партитуры, симфонические и оркестровые сочинения, песни и джазовые стандарты. В 1960-е музыканты прославились своим вокальным прочтением клавирных сочинений И. С. Баха (альбом Jazz Sebastian Bach) и с тех пор выпустили свыше 50-ти дисков.«Мир вокальной и хоровой музыки значительно изменился за последние 50 лет... Но The Swingle Singers сумели занять и удержать свою особенную нишу. С каждым годом коллектив продолжает только процветать!», – пишет газета Chicago Sun-Times.
Выступления группы – это уникальное сочетание невероятной вокальной виртуозности, безупречности исполнения и шоу высокого класса. За 50 лет своего существования коллектив стал эталоном и художественным ориентиром для множества вокальных коллективов a cappella во всем мире.
В февральском концерте в Доме музыке группа представит свою новую программу. Музыканты продемонстрируют свою уникальную манеру исполнения и оригинальные аранжировки «классика a la джаз». «В WinterTales («Зимние сказки») мы поем свою любимую музыку в нашем фирменном стиле, – поделился в интервью тенор Оливер Гриффитс, один из участников группы, – некоторые аранжировки производят просто магическое воздействие, по крайней мере, на меня».
The Swingle Singers – легендарный вокальный коллектив, репертуар которого насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров и стилей от классики до джаза. Они исполняют сложнейшие партитуры, симфонические и оркестровые сочинения, песни и джазовые стандарты. В 1960-е музыканты прославились своим вокальным прочтением клавирных сочинений И. С. Баха (альбом Jazz Sebastian Bach) и с тех пор выпустили свыше 50-ти дисков.«Мир вокальной и хоровой музыки значительно изменился за последние 50 лет... Но The Swingle Singers сумели занять и удержать свою особенную нишу. С каждым годом коллектив продолжает только процветать!», – пишет газета Chicago Sun-Times.
Выступления группы – это уникальное сочетание невероятной вокальной виртуозности, безупречности исполнения и шоу высокого класса. За 50 лет своего существования коллектив стал эталоном и художественным ориентиром для множества вокальных коллективов a cappella во всем мире.
В февральском концерте в Доме музыке группа представит свою новую программу. Музыканты продемонстрируют свою уникальную манеру исполнения и оригинальные аранжировки «классика a la джаз». «В WinterTales («Зимние сказки») мы поем свою любимую музыку в нашем фирменном стиле, – поделился в интервью тенор Оливер Гриффитс, один из участников группы, – некоторые аранжировки производят просто магическое воздействие, по крайней мере, на меня».
Источник: ММДМ