ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря единству и силе духа российский народ пережил самые страшные времена в истории страны, сокрушал врагов и доказывал своё право на суверенитет, заявил вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой.

"В названии этого праздника заложена сама суть существования нашего государства: его героическое прошлое, его сила сегодня и гарантия процветания в будущем, на многие века. Россия – поистине великая страна, которую населяют великие люди. Представители разных национальностей и вероисповеданий образуют то, что мы называем своим Отечеством, с любовью к которому наши предки шли на смертный бой, во имя которого совершались подвиги и ради будущего которого мы живём и работаем сегодня. От всей души поздравляю с Днём народного единства! Желаю Вам в этот день всего самого наилучшего, благополучия и сил, счастья, здоровья и успехов", - заявил Толстой.