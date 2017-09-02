Трёхмерную историко-художественную панораму "Герои Брестской крепости" представили в Рязани
02.09.2017, 22:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2 сентября в Рязани состоялось открытие трёхмерной историко-художественной панорамы «Герои Брестской крепости». В торжественной церемонии приняли участие глава Рязанского региона Николай Любимов, ветераны Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин и Николай Чадаев, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева, автор трёхмерных панорам и диорам, руководитель творческой группы «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко, студенты вузов и учащиеся кадетских классов.
Открытие панорамы приурочено к дате завершения Второй мировой войны – 2 сентября 1945 года, а её экспозиция рассказывает о героической защите Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны. Проект носит образовательный характер и направлен на патриотическое воспитание молодёжи.
Экспозиция представляет неожиданную атаку немецких частей и отчаянное сопротивление защитников Брестской крепости 22 июня 1941 года. Трёхмерная панорама помогает представить, какой была обстановка в центральной части крепости – Цитадели. Посетитель находится среди сооружений Брестской крепости – казарм, подвалов, внутреннего двора, на берегу реки, там, где скрывались, планировали прорыв и сражались участники событий. Их образы запечатлены в скульптурах, некоторые представляют реальных героев. Один из них – уроженец Рязанской губернии, капитан Иван Николаевич Зубачёв, руководивший обороной Цитадели вместе с другими командирами.
Экспозиция создана командой «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Организаторы являются участниками Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Ранее командой реализованы трехмерные панорамы «Прорыв» (Ленинградская область), «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (Санкт-Петербург, Москва), «Бородино, 1941» (г. Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (г. Владивосток), «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина» (г. Южно-Сахалинск), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (Москва, ВДНХ), «Кёнигсберг-45. Последний штурм» (г. Калининград).
Обращаясь к создателям панорамы и посетителям экспозиции, Николай Любимов отметил, что подобные проекты очень важны и нужны. «В мире сейчас во многих странах пытаются переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Мы и наши потомки должны помнить, что Победу одержала именно наша страна – Советский Союз. Помнить, какой ценой далась нам эта Победа, помнить героизм наших воинов, – подчеркнул Николай Любимов. – Эта панорама должна показать, в первую очередь, нашей молодёжи, как это было, рассказать о подвигах на полях сражений на примере наших земляков».
Глава региона отметил большой вклад рязанских ветеранов в работу по патриотическому воспитанию. «Наша молодежь растет на вашем героическом примере. Низкий вам поклон за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей Родины», – сказал Николай Любимов.
По словам Елены Цунаевой, идея создания таких проектов, как панорама родилась в среде поисковиков. «Для нас очень важно, чтобы молодые люди – участники поискового движения рассказали ту войну, которую они видели в поисковых походах. Это величие подвига, тяжести и трагедии, которые перенесли наши победители, – сказала она. – Важно, что это проект молодых людей и это то, что может реально создать молодой человек в нашей стране. У этой идеи есть поддержка со стороны ветеранов, органов власти, потому что это действительно нужно». Елена Цунаева отметила, что при создании панорамы использовались настоящие предметы, которые находят на полях сражений. «По мелким деталям мы реконструируем то, что было. Именно тот предметный ряд, который представлен на панораме – он начинает пробирать. Брошенная детская игрушка, детский ботиночек, фуражка, чемодан с нотами, женская перчатка – это как раз тот ужас войны, который мы и хотим показать».
Создатель художественной панорамы Дмитрий Поштаренко отметил, что «Герои Брестской крепости» – 12-й проект команды «Невский баталист». «Здесь мы первый раз поставили себе цель показать как можно больше истории через людей. Сложно было за такой короткий срок уложиться, но у нас все получилось, – сказал он. – Я рад, что здесь, в Рязани, мы можем рассказать о начале Великой Отечественной войны, о людях, которые ценой своей жизни показали всему миру, что такое подвиг, воинский долг и героизм».
Николай Любимов ознакомился с трехмерной панорамой «Герои Брестской крепости», по завершении экскурсии он поделился впечатлениями с представителями региональных СМИ. «Это потрясающее зрелище. Очень наглядно и натурально, – отметил Николай Любимов. – Я думаю, что это поможет сформировать у молодых ребят реальное представление о войне. Оно намного сильнее, чем от прочтения книги или просмотра фильма. Мы обязательно будем сюда приглашать на экскурсии студентов и школьников». Глава региона отметил, что панорама останется в Рязани и со временем будет перемещена в один из музеев города.
Трёхмерная историко-художественная панорама «Герои Брестской крепости» расположена в ТЦ «Рязанский». С экспозицией все желающие могут ознакомиться бесплатно.
Открытие панорамы приурочено к дате завершения Второй мировой войны – 2 сентября 1945 года, а её экспозиция рассказывает о героической защите Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны. Проект носит образовательный характер и направлен на патриотическое воспитание молодёжи.
Экспозиция представляет неожиданную атаку немецких частей и отчаянное сопротивление защитников Брестской крепости 22 июня 1941 года. Трёхмерная панорама помогает представить, какой была обстановка в центральной части крепости – Цитадели. Посетитель находится среди сооружений Брестской крепости – казарм, подвалов, внутреннего двора, на берегу реки, там, где скрывались, планировали прорыв и сражались участники событий. Их образы запечатлены в скульптурах, некоторые представляют реальных героев. Один из них – уроженец Рязанской губернии, капитан Иван Николаевич Зубачёв, руководивший обороной Цитадели вместе с другими командирами.
Экспозиция создана командой «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Организаторы являются участниками Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Ранее командой реализованы трехмерные панорамы «Прорыв» (Ленинградская область), «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» (Санкт-Петербург, Москва), «Бородино, 1941» (г. Барнаул), «Десант на Шумшу. Последний остров войны» (г. Владивосток), «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина» (г. Южно-Сахалинск), «Москва, сорок первый. Контрнаступление» (Москва, ВДНХ), «Кёнигсберг-45. Последний штурм» (г. Калининград).
Обращаясь к создателям панорамы и посетителям экспозиции, Николай Любимов отметил, что подобные проекты очень важны и нужны. «В мире сейчас во многих странах пытаются переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Мы и наши потомки должны помнить, что Победу одержала именно наша страна – Советский Союз. Помнить, какой ценой далась нам эта Победа, помнить героизм наших воинов, – подчеркнул Николай Любимов. – Эта панорама должна показать, в первую очередь, нашей молодёжи, как это было, рассказать о подвигах на полях сражений на примере наших земляков».
Глава региона отметил большой вклад рязанских ветеранов в работу по патриотическому воспитанию. «Наша молодежь растет на вашем героическом примере. Низкий вам поклон за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей Родины», – сказал Николай Любимов.
По словам Елены Цунаевой, идея создания таких проектов, как панорама родилась в среде поисковиков. «Для нас очень важно, чтобы молодые люди – участники поискового движения рассказали ту войну, которую они видели в поисковых походах. Это величие подвига, тяжести и трагедии, которые перенесли наши победители, – сказала она. – Важно, что это проект молодых людей и это то, что может реально создать молодой человек в нашей стране. У этой идеи есть поддержка со стороны ветеранов, органов власти, потому что это действительно нужно». Елена Цунаева отметила, что при создании панорамы использовались настоящие предметы, которые находят на полях сражений. «По мелким деталям мы реконструируем то, что было. Именно тот предметный ряд, который представлен на панораме – он начинает пробирать. Брошенная детская игрушка, детский ботиночек, фуражка, чемодан с нотами, женская перчатка – это как раз тот ужас войны, который мы и хотим показать».
Создатель художественной панорамы Дмитрий Поштаренко отметил, что «Герои Брестской крепости» – 12-й проект команды «Невский баталист». «Здесь мы первый раз поставили себе цель показать как можно больше истории через людей. Сложно было за такой короткий срок уложиться, но у нас все получилось, – сказал он. – Я рад, что здесь, в Рязани, мы можем рассказать о начале Великой Отечественной войны, о людях, которые ценой своей жизни показали всему миру, что такое подвиг, воинский долг и героизм».
Николай Любимов ознакомился с трехмерной панорамой «Герои Брестской крепости», по завершении экскурсии он поделился впечатлениями с представителями региональных СМИ. «Это потрясающее зрелище. Очень наглядно и натурально, – отметил Николай Любимов. – Я думаю, что это поможет сформировать у молодых ребят реальное представление о войне. Оно намного сильнее, чем от прочтения книги или просмотра фильма. Мы обязательно будем сюда приглашать на экскурсии студентов и школьников». Глава региона отметил, что панорама останется в Рязани и со временем будет перемещена в один из музеев города.
Трёхмерная историко-художественная панорама «Герои Брестской крепости» расположена в ТЦ «Рязанский». С экспозицией все желающие могут ознакомиться бесплатно.
Источник: https://ryazangov.ru