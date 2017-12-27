ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Необычный подарок к Новому году жителям и гостям столицы подготовил Московский зоопарк. Шесть папуанских (или субантарктических) пингвинов привезли в зоосад из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. Животных поселили в вольере на старой территории зоопарка у входа в «Дом птиц».

«Сейчас наши новые обитатели, три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет, обживают свой вольер, изучают бассейн и с любопытством встречают гостей. Птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года “Пингвины мистера Поппера” с Джимом Керри в главной роли. Там их тоже было шестеро. У нас также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины. И те и другие меньше ростом, чем папуанские, и в отличие от выходцев из Антарктики зимнему холоду предпочитают тропическую жару. Поэтому круглый год они находятся в закрытых помещениях, где создается комфортный для них микроклимат», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Папуанский пингвин — третий по величине из всех видов пингвинов. Рост взрослой особи достигает 90 сантиметров. Кроме того, он является одним из самых быстрых: под водой эта птица способна развивать скорость 36 километров в час, а глубина её погружения может превышать 100 метров. При этом заплывы пернатых не слишком продолжительны и редко превышают несколько минут.

В природе папуанские пингвины водятся на антарктических островах (Фолклендских, Южных Оркнейских, Южных Сандвичевых и других). На суше животные выглядят не особо расторопными и даже неповоротливыми, однако в воде их грации можно только позавидовать. Способность быстро и маневренно передвигаться по волнам необходима им прежде всего затем, чтобы избежать гибели в пасти косатки или морского леопарда — главных природных врагов пингвинов.

Во внешности этих пернатых есть некоторые характерные особенности. От других пингвинов их отличают отметины на голове — два белых клина вокруг глаз, соединяющихся на самой макушке.