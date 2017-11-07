Цикл "Синематогрфъ. Погружение в эпоху немого кино" откроется 25 ноября в Яани Кирик
07.11.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 ноября цикл «Синематогрфъ. Погружение в эпоху немого кино» в Яани Кирик откроется фильмами «Вторжение на Бродвей» с участием Гарольда Ллойда и «Вечер в мюзик-холле» Чарли Чаплина. Картины разделяют четыре года – «Вторжение на Бродвей» вышел в свет в 1919 году, а «Вечер в мюзик-холле» четырьмя годами раньше. Действие обеих лент связано с театром: если в первом фильме главным действующим лицом становится молодой драматург, то во втором показаны злоключения зрителя, пришедшего в театр.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
«СИНЕМАТОГРАФЪ. ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕМОГО КИНО»
25 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Гарольд Ллойд Чарли Чаплин
«ВТОРЖЕНИЕ НА БРОДВЕЙ» «ВЕЧЕР В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
Тапер - Станислав Чигадаев
Фильмы Гарольда Ллойда занимают в мировом кинематографе очень достойную нишу. Сам же он относился к своим работам достаточно легко: «Я не хочу себя недооценивать, но считать себя исключительным артистом никак не могу. Я просто человек, старающийся развеселить публику». Сюжет картины «Вторжение на Бродвей» достаточно запутан: молодой драматург тратит свой последний цент, чтобы оплатить проживание в пансионе начинающей актрисы Бэйб - она задолжала за оплату своей комнаты и хозяйка грозится выбросить её на улицу. Он направляется в театр, чтобы узнать о судьбе своей пьесы, которую он написал. Вскакивая на ходу в машину, он начинает докучать занудному пассажиру, который оказывается менеджером театра, и когда Гарольд попадает в его офис, тот выкидывает его. В это время Бэйб, участвующая в пробах на роль новой пьесы несправедливо была уволена музыкальным директором и Гарольд начинает защищать её. Их обоих выгоняют из театра…
Короткометражный фильм Чарли Чаплина «Вечер в мюзик-холле», выпущенный 20 ноября 1915 года, является киноадаптацией самого успешного спектакля труппы Фреда Карно «Молчаливые пташки», в котором Чаплин играл ту же роль. По сюжету, щёголь мистер Пест является на представление в мюзик-холл. После некоторых поисков своего места он оказывается в первом ряду и вскоре начинает потасовку с дирижёром. Его отправляют на другое место, где он знакомится с красивой девушкой, однако она оказывается не одна, и Чарли вновь удаляется, на этот раз в ложу. Между тем начинается представление: выступают заклинательница змей, певцы, пожиратель огня. Чарли то и дело принимает активное участие в представлении, а также борется со своими соседями. Одновременно с балкона в шоу постоянно вмешивается пьяница Роуди, метая в выступающих мороженое и обливая водой из шланга.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
«СИНЕМАТОГРАФЪ. ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕМОГО КИНО»
25 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Гарольд Ллойд Чарли Чаплин
«ВТОРЖЕНИЕ НА БРОДВЕЙ» «ВЕЧЕР В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
Тапер - Станислав Чигадаев
Фильмы Гарольда Ллойда занимают в мировом кинематографе очень достойную нишу. Сам же он относился к своим работам достаточно легко: «Я не хочу себя недооценивать, но считать себя исключительным артистом никак не могу. Я просто человек, старающийся развеселить публику». Сюжет картины «Вторжение на Бродвей» достаточно запутан: молодой драматург тратит свой последний цент, чтобы оплатить проживание в пансионе начинающей актрисы Бэйб - она задолжала за оплату своей комнаты и хозяйка грозится выбросить её на улицу. Он направляется в театр, чтобы узнать о судьбе своей пьесы, которую он написал. Вскакивая на ходу в машину, он начинает докучать занудному пассажиру, который оказывается менеджером театра, и когда Гарольд попадает в его офис, тот выкидывает его. В это время Бэйб, участвующая в пробах на роль новой пьесы несправедливо была уволена музыкальным директором и Гарольд начинает защищать её. Их обоих выгоняют из театра…
Короткометражный фильм Чарли Чаплина «Вечер в мюзик-холле», выпущенный 20 ноября 1915 года, является киноадаптацией самого успешного спектакля труппы Фреда Карно «Молчаливые пташки», в котором Чаплин играл ту же роль. По сюжету, щёголь мистер Пест является на представление в мюзик-холл. После некоторых поисков своего места он оказывается в первом ряду и вскоре начинает потасовку с дирижёром. Его отправляют на другое место, где он знакомится с красивой девушкой, однако она оказывается не одна, и Чарли вновь удаляется, на этот раз в ложу. Между тем начинается представление: выступают заклинательница змей, певцы, пожиратель огня. Чарли то и дело принимает активное участие в представлении, а также борется со своими соседями. Одновременно с балкона в шоу постоянно вмешивается пьяница Роуди, метая в выступающих мороженое и обливая водой из шланга.
Источник: Яани Кирик