ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Цикл концертов «Собор трёх органов» пройдёт в апреле в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии.

Музыку Баха, Моцарта и Одоевского объединил в своей программе известный петербургский органист и исследователь органной культуры Юрий Семёнов. Публике предоставлена замечательная возможность – услышать музыку великого Иоганна Себастьяна Баха соседстве с Вольфгангом Амадеем Моцартом и князем Владимиром Фёдоровичем Одоевским. Орган — это истинная стихия баховского творчества. Здесь его гений развернулся во всём своём великолепии и безбрежности. Для любимого инструмента музыкант писал в течение всей своей жизни. В концерте Юрия Семёнова будут представлены жанры хоральной прелюдии и трио-сонаты. Изысканная фантазия для механического органа Моцарта представит публике ещё одну грань творчества австрийского гения, практически не писавшего для Короля инструментов. И, наконец, будут представлены сочинения князя Владимира Федоровича Одоевского, который чрезвычайно высоко ценил творчество Баха, написав о нём романтическую новеллу, положившую начало русской бахиане, а также пропагандировал творчество Моцарта. По его заказу органостроитель Мельцель изготовил кабинетный орган «Себастианон» , названный в честь Баха; на котором играл и сам Одоевский и его гости – выдающиеся музыканты. Пройдите интереснейший музыкальный путь от Баха до Одоевского в концерте Юрия Семёнова.



6 апреля 2018, пятница, 20:15



Органный концерт



От Баха до Одоевского



Бах, Моцарт, Одоевский

Исполнитель:

Юрий Семёнов, орган, Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Музыка Баха и Пьяццоллы в одном концерте - дивный подарок меломанам, калейдоскоп незабываемых эмоций, погружение в атмосферу аргентинской страсти и немецкой философии. Этих двух композиторов разделяют века, но объединяют величайшая духовность и универсальность творчества. Прозвучат органные сочинения Баха в исполнении талантливой петербургской Елизаветы Шабалиной, знакомые и незнакомые шедевры Пьяццоллы, представленные уникальным ансамблем ANIMA. Астор Пьяццолла сочинял и аранжировал музыку, используя сочетание различных инструментов, но истинная душа его музыки - бандонеон. Инструмент, завораживающий своим магическим тембром, прозвучит в этот вечер в ансамбле со струнными инструментами. Магический вечер музыкальных открытий, пронизанный особой аурой петербургского апреля. Музыкальная медитация, тематически близкая борхесовским «Сновидениям». Погружение в Океан Баха и Душу танго.

Инструментальный ансамбль ANIMA под руководством Наталии Козловой был создан в 2003 году. Основной репертуар ансамбля составляет музыка Астора Пьяццоллы. В 2005 году коллектив получил высокую оценку Орасио Феррера, легенды Аргентины, поэта, председателя Аргентинской академии танго, многолетнего соратника Астора Пьяццоллы: «Наталии и её музыкантам моя признательность (и Астора с небес)» - такой автограф оставил Орасио Феррер на листке концертной программки под впечатлением игры ансамбля на концерте - открытии Недели аргентинской культуры в мае 2005 года. Получив в том же году престижную Международную премию критики PIAZZOLLA MUSIC AWARD, ансамбль активно с неизменным успехом выступал на крупнейших концертных площадках Санкт-Петербурга, Финляндии, Хорватии, Италии, Японии. Состав участников ансамбля за годы его существования несколько раз менялся, неизменным остались верность участников ансамбля музыке Астора Пьяццоллы и ведущая роль основателя и лидера коллектива – лауреата международных конкурсов Наталии Козловой.



7 апреля 2018, суббота, 20:15

Лёд и пламень. Бах и Пьяццолла

Исполнители:

Лауреат международной премии ASTOR PIAZZOLLA

Ансамбль ANIMA

Музыкальный руководитель Наталия Козлова, бандонеон

Алиса Фёдорова, скрипка,

Екатерина Стадлер, скрипка,

Константин Плеханов, скрипка, альт

Иван Мельник, виолончель,

Лауреат Международных конкурсов

Елизавета Шабалина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Радостью барокко поделится с публикой давно сложившийся дуэт молодых виртуозов. Лауреаты международных конкурсов Татьяна Тутынина и Мария Лебедева представят музыку Германии, Италии, Франции и Англии. Сонаты для виолончели и бассо континуо, сольные органные и виолончельные сочинения композиторов разных стран представят яркую барочную картину Европы. Особая нота этого удивительного вечера – Сюита в старинном стиле Альфреда Шнитке в переложении для виолончели и органа, сделанная самими исполнительницами.

13 апреля 2018, пятница, 20:15

Органный концерт

Радость барокко

Бах, Вивальди, Муффат, Фрескобальди, Маршан, Пёрселл, Шнитке

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лебедева, орган

Татьяна Тутынина, виолончель

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

В изысканной, наполненной богатейшими тембрами и нюансами программе Марии Никифоровой и Надежды Горбач объединятся орган и флейта. Целая энциклопедия танцевальных, сонатных и концертных жанров откроется перед публикой в течение одного вечера. Сочинения Баха, Букстехуде и Мендельсона для органа соло, флейтовая соната Генделя, гавоты и менуэты и даже знаменитые танго Астора Пьяццоллы! Разнообразие стилей, жанров, стран и эпох в концертной программе «От гавота до танго».

14 апреля 2018, суббота, 20:15

Органный концерт

От гавота до танго

Бах, Гендель, Вивальди, Пьяццолла

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Надежда Горбач, флейта

Мария Никифорова, орган

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Ave Maria, тема, к которой обращались в разное время самые разные композиторы. Вечная, и неиссякаемая. Эта прекрасная и великая молитва обращена к Пречистой Деве. На протяжении веков композиторы разных стран подбирали мелодию к этим высоким и простым словам. Пожалуй, ни один из великих композиторов не обошёл эту тему. Палестрина, Доницетти, Керубини, Моцарт, Шуберт, Лист, Россини, Верди, Гуно, Брукнер, Брамс, Дворжак, Сен-Санс, Тости, Франк, Беллини, Каччини и многие другие. Каждый из мастеров «услышал» эту молитву по-своему, создав шедевр, проверенный веками. В концерте Ave Maria представлены её разные версии, в том числе Вавилова, Баха-Гуно, Шуберта, а также хиты для органа соло. В этот вечер под сводами храма прозвучит прекрасное меццо-сопрано Ольги Сахаровой в ансамбле с известной петербургской органисткой Натальей Михайловой.

20 апреля 2018, пятница, 20:15

Ave Maria

Каччини, Вивальди, Бах, Гуно

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Ольга Сахарова меццо-сопрано

Наталья Михайлова, орган

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Дивертисменты Гайдна и адажио Моцарта – неистребимое очарование венской школы. Торжественные и нарядные концерты Генделя. Изысканные гармонии и искрометная энергетика Вивальди. И, конечно же, БАХ, без которого вряд ли обходится очередной органный концерт. Удивительная, проникающая в самые сокровенные глубины души и сердца музыка, поражающая кажущейся простотой и одновременно богатством ритмов и гармоний. Музыка всем –так назвали свою новую программу петербургские музыканты Екатерина Маришкина, Марк Таубе, Юлия Молчанова и Мария Шестакова.

21 апреля 2018, суббота

Органный концерт

Апрельский дивертисмент

Гайдн, Гендель, Моцарт, Вивальди, Бах

Исполнители:

Заслуженный артист России

Марк Таубе, скрипка

Лауреаты международных конкурсов

Мария Шестакова, скрипка

Юлия Молчанова, виолончель

Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Сложившийся дуэт молодых музыкантов – обладательницы чудесного сопрано Александры Зарянкиной и талантливой органистки Екатерины Маришкиной, предлагает ощутить неповторимое очарование старой-новой Англии. Изысканная, благородная, но в то же исполненная мощной энергетики музыка туманного Альбиона всегда отличалась и отличается от музыки европейских стран-соседок. В концерте Old New England прозвучат сочинения разных жанров и эпох: от самобытного барокко Перселла и Генделя, сдержанной романтики Элгара и Бриджа до госпелов, появившихся в США, как жанр духовной христианской музыки в конце XIX века.

27 апреля 2018, пятница, 20:15

Органно –вокальный концерт

Old New England

Гендель, Пёрселл, Элгар, Бридж, госпелы

Исполнители:

Александра Зарянкина, сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Необыкновенное сочетание органа, альта и стеклянной арфы в концерте «Вечер чудес».

В центре внимания – молодые и талантливые музыканты, хорошо известные смелыми творческими экспериментами. Ирина Розанова, Борис Баринов и Александр Лемешев представят сочинения известных композиторов в новом, неожиданном, подчас шокирующем варианте. Александр Лемешев – широко известный музыкант-виртуоз, играющий на необычном инструменте, который называется «стеклянной арфой» (игра на бокалах). С 2002 года Александр Лемешев профессионально занимается игрой на стеклянной арфе. Он с неизменным успехом гастролирует в городах России, Германии, Финляндии, Италии, Франции, Украине, Индии, Мексике, США. Его выступления в шоу-программах завораживают и надолго запоминаются. Артист постоянно находится в состоянии творческого поиска, сочетая стеклянную арфу с различными инструментами, со струнными квартетами и даже с симфоническими оркестрами. В концерте «Время чудес» прозвучат сочинения Баха, Моцарта, Чайковского, Мендельсона.

28 апреля 2018, суббота, 20:15

Органный концерт

Вечер чудес

Бах, Моцарт, Пьяццолла, Каччини,Чайковский

Исполнители:

Ирина Розанова, орган

Борис Баринов, альт

Александр Лемешев, стеклянная арфа

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)