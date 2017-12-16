"Цукерман-Трио" выступит в петербургской филармонии

20 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии выступит "Цукерман-Трио". Ансамбль, основанный обладателем двух премий Grammy, скрипачом, альтистом и дирижёром Пинхасом Цукерманом, исполнит шедевры камерной музыки, созданные великими композиторами в последние годы жизни. Концерт входит в программу XVIII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». В программе концерта прозвучат сочинения камерной музыки, созданные композиторами XIX века в последние годы их жизни и входящие в число признанных шедевров: Соната для виолончели и фортепиано Шопена, Соната для скрипки и фортепиано Франка и Фортепианное трио №1 Шуберта.



"Цукерман-Трио" ведёт свою историю от 2013-го года, хотя и до этого музыканты выходили на сцену вместе. Ансамбль выступает на таких престижных фестивалях как BBC Proms, фестивали в Эдинбурге и Вербье, его концертная география включает Японию, Китай, Австралию, Испанию, Италию, Францию, Россию, США. "В основе этого трио – бескомпромиссная музыкальность и харизма Пинхаса Цукермана, а само оно будто создано на небесах. Аманда Форсайт привносит в звучание ансамбля страсть и впечатляющую технику, пианистка Анджела Ченг – концертмейстер мечты, проживающий каждую ноту", – писал о "Цукерман-Трио" обозреватель австралийского журнала Limelight. Пинхас Цукерман был номинирован на Grammy 21 раз, дважды он становился обладателем одной из самых престижных в мире музыкальных премий.



Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году фестиваль "Площадь Искусств" объединяет не только различные виды искусств – в его орбиту традиционно вовлечены культурные институты Санкт-Петербурга, расположенные вокруг площади, давшей фестивалю имя. В числе его участников - Русский музей, Михайловский театр, Храм Воскресения Христова (Спас на крови), Театр музыкальной комедии. Основную часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича.



""Площадь Искусств" вновь соберёт в Санкт-Петербурге музыкантов, которых я люблю и ценю. Каждый раз фестиваль становится для меня большим и радостным событием, усиливает то ощущение праздника, в котором, думаю, многие из нас проводят этот первый месяц зимы", – рассказывает Юрий Темирканов, художественный руководитель фестиваля, – "Сейчас я понимаю, что 18 лет назад, когда мы только начинали, мы и подумать не могли, что у проекта окажется такая долгая и счастливая судьба. Приятно осознавать, что колоссальные силы не были потрачены нами впустую, и фестиваль стал традицией. Сегодня "Площадь Искусств" – неотъемлемая часть петербургского культурного ландшафта и событие, привлекающее в город туристов".



Полная программа XVIII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» доступна на сайте филармонии.



Начало концерта - в 20.00.



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