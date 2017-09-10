Туристический поток в Москву вырос на 37%
10.09.2017, 22:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инвестиции в празднование 870-летия столицы окупятся и принесут доход в виде налогов, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Бюджет на проведение фестиваля "Москва-870. Город, где создаётся история" остался на уровне прошлого года. Плюс инфляция. И плюс увеличение количества праздничных мероприятий и их географии. Если взять сопоставимую расценку единицы услуги в рамках прошлогоднего Дня города и нынешнего юбилейного фестиваля, то они практически идентичны. В этом году она даже немного ниже, чем годом раньше", - сказал он. Глава Департамента отметил, что только в субботу, 9 сентября, День города посетили 6,5 миллиона человек.
Год назад на праздник пришли десять миллионов человек, что принесло московской экономике 44 миллиарда рублей. Фактически за каждый инвестированный городом рубль бюджет столицы получил по два рубля налоговых доходов. А за последние семь лет, с 2010 по 2016 год, число приезжающих в Москву туристов выросло на 37 процентов.
"Хочу подчеркнуть: Москва не тратит деньги на праздничные мероприятия, а инвестирует их в развитие инфраструктуры, расширение досуговых возможностей для москвичей и в привлечение туристов", - отметил Алексей Немерюк.
По его словам, в прошлом году столицу посетили 17,5 миллиона человек - их совокупные расходы при этом составили 486 миллиардов рублей. Сюда входят траты на проживание, шопинг, посещение кафе, театров, музеев, концертных залов.
Эффективность инвестиций в городские праздники подтверждается и международным экспертным сообществом, и независимыми рейтингами. Фестивали, которые проводят в столице, уже получили положительные отклики Федерального агентства по туризму и Всемирной туристской организации при ООН. National Geographic, например, в своём рейтинге 2017 года назвал Москву одним из семи наиболее интересных направлений для туризма. Издательство Lonely Planet в путеводителе "Лучшие путешествия - 2017" отметило российскую столицу в числе десяти рекомендуемых для путешествий городов планеты. Москва также заняла второе место в рейтинге лучших туристических направлений России от сервиса TripAdvisor. По данным "Инстаграма", столица на третьем месте в рейтинге самых популярных туристических направлений за 2016 год.
Доходы предприятий, как правило сферы обслуживания, располагающихся на первых этажах домов, возрастают за счёт увеличения числа пешеходов. Это чаще всего происходит во время фестивалей. Дневной оборот ресторанов, кафе, баров, кондитерских, точек фастфуда увеличивается на 50–200 процентов. Напомним, только в Центральном округе находится больше 2,5 тысячи таких заведений.
"С увеличением числа путешественников растёт число предприятий малого и среднего бизнеса, задействованных в сфере услуг, следовательно - и количество рабочих мест. Одновременно с этим увеличиваются налоговые отчисления в городскую казну. То есть выигрывает и бизнес, и город", - добавил Алексей Немерюк.
"Бюджет на проведение фестиваля "Москва-870. Город, где создаётся история" остался на уровне прошлого года. Плюс инфляция. И плюс увеличение количества праздничных мероприятий и их географии. Если взять сопоставимую расценку единицы услуги в рамках прошлогоднего Дня города и нынешнего юбилейного фестиваля, то они практически идентичны. В этом году она даже немного ниже, чем годом раньше", - сказал он. Глава Департамента отметил, что только в субботу, 9 сентября, День города посетили 6,5 миллиона человек.
Год назад на праздник пришли десять миллионов человек, что принесло московской экономике 44 миллиарда рублей. Фактически за каждый инвестированный городом рубль бюджет столицы получил по два рубля налоговых доходов. А за последние семь лет, с 2010 по 2016 год, число приезжающих в Москву туристов выросло на 37 процентов.
"Хочу подчеркнуть: Москва не тратит деньги на праздничные мероприятия, а инвестирует их в развитие инфраструктуры, расширение досуговых возможностей для москвичей и в привлечение туристов", - отметил Алексей Немерюк.
По его словам, в прошлом году столицу посетили 17,5 миллиона человек - их совокупные расходы при этом составили 486 миллиардов рублей. Сюда входят траты на проживание, шопинг, посещение кафе, театров, музеев, концертных залов.
Эффективность инвестиций в городские праздники подтверждается и международным экспертным сообществом, и независимыми рейтингами. Фестивали, которые проводят в столице, уже получили положительные отклики Федерального агентства по туризму и Всемирной туристской организации при ООН. National Geographic, например, в своём рейтинге 2017 года назвал Москву одним из семи наиболее интересных направлений для туризма. Издательство Lonely Planet в путеводителе "Лучшие путешествия - 2017" отметило российскую столицу в числе десяти рекомендуемых для путешествий городов планеты. Москва также заняла второе место в рейтинге лучших туристических направлений России от сервиса TripAdvisor. По данным "Инстаграма", столица на третьем месте в рейтинге самых популярных туристических направлений за 2016 год.
Доходы предприятий, как правило сферы обслуживания, располагающихся на первых этажах домов, возрастают за счёт увеличения числа пешеходов. Это чаще всего происходит во время фестивалей. Дневной оборот ресторанов, кафе, баров, кондитерских, точек фастфуда увеличивается на 50–200 процентов. Напомним, только в Центральном округе находится больше 2,5 тысячи таких заведений.
"С увеличением числа путешественников растёт число предприятий малого и среднего бизнеса, задействованных в сфере услуг, следовательно - и количество рабочих мест. Одновременно с этим увеличиваются налоговые отчисления в городскую казну. То есть выигрывает и бизнес, и город", - добавил Алексей Немерюк.