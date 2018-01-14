ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участникам ночной экскурсии, которую организовали Московский метрополитен и городское экскурсионное бюро Музея Москвы, показали устройство электродепо «Измайлово», их провели по закрытой для пассажиров станции «Первомайская», прокатили на ретропоезде по спецучастку, которого нет на схеме, и рассказали то, что известно далеко не всем.

«В метро нет веток, только линии. Ветки существуют, но лишь соединительные, служебные или же разветвления», — с этой фразы началась ночная экскурсия.

Она стартовала в электродепо «Измайлово» — это закрытый для пассажиров объект. Массивные деревянные двери, в холле стоит маленькая искусственная елка с советскими игрушками, а сверху, у выхода, закреплён плакат «Спасибо за хорошую работу!». На стенах висят стенды с фотографиями архитекторов, старыми схемами метро и видами подвижного состава. Где, если не здесь, начинать знакомство с историей московской подземки?

Метро открыли 15 мая 1935 года: 13 станций, линия от «Сокольников» до «Парка культуры» и ответвление до «Смоленской». Изначально планировали построить линию от «Смоленской» до «Парка культуры», потому что согласно идеологии тех лет представители рабочего класса после трудного дня должны были иметь возможность добраться до места отдыха на современном и быстром общественном транспорте. Поэтому первая очередь соединила парки, вокзалы и театры.

Метро строили и во время войны, за эти годы оно расширилось на треть — появилось семь станций. В 1944-м открыли участки от «Курской» до «Измайловского парка культуры и отдыха имени Сталина» (сейчас — «Партизанская») и от «Площади Свердлова» до «Завода имени Сталина» (сейчас это соответственно «Театральная» и «Автозаводская»). В 1950 году появился первый участок Кольцевой линии — от «Курской» до «Парка культуры», тогда же для обслуживания поездов Арбатско-Покровской линии открылось электродепо «Измайлово». Именно эта, синяя ветка считается наиболее протяженной и глубокой линией московского метро, здесь находится самый длинный перегон — от «Крылатского» до «Строгина». На ней расположены станции всех типов и видов — наземные и подземные, мелкого и глубокого заложения, оформленные монументально (построенные в эпоху Сталина) и максимально просто (появившиеся во времена Хрущева).

Поезда, как правило, ночуют на линии или в тупиках, которые в московском метро размещены за каждой третьей-четвертой станцией. Некоторые поезда отдыхают в депо, но это не основная его функция. Депо — прежде всего сервис, где просто так поезда не стоят. Здесь их моют, осматривают и чинят. Составы дезинфицируют, продувают от пыли и отправляют в специальный душ, который называется вагономоечной. Каждый поезд проходит обязательный осмотр в депо раз в 24 часа.

Прежде чем выйти на линию, состав должен пройти проверку, или так называемую приёмку. Машинист осматривает вагоны, сверяет показатели по компьютерам. Если все в порядке, он ставит подпись в особом журнале и выходит на смену. На случай, если поезд неисправен, в депо есть «горячие» составы, которые проверены и готовы к работе. Также в депо стоят резервные опечатанные вагоны. Их используют, когда неисправным в составе оказывается один вагон.

Сейчас в Москве 17 депо. Арбатско-Покровскую линию обслуживают три — расположенное на Филевской линии депо «Фили», а также «Измайлово» и «Митино». На 12 линиях подземки курсирует более 500 составов.

Прямо на территории депо «Измайлово» находится закрытая станция «Первомайская», последний поезд с пассажирами ушел с нее в 1961 году. Хотя станция строилась как временная, ее оформление выполнено в стиле сталинского ампира, из дорогостоящих материалов.

До открытия «Первомайской» в 1954 году поезда десять лет ездили до станции, которая сейчас называется «Партизанской». Три пути на ней появились потому, что рядом планировали возвести стадион имени Сталина на 100 тысяч мест. Дополнительный путь предполагалось использовать во время проведения спортивных мероприятий. Однако стадион так и не был построен, а линию решили продлить. Для удобства жителей Измайлова временную станцию «Первомайская» разместили прямо в депо, и работала она свыше семи лет. Ее закрыли для пассажирского движения, когда Арбатско-Покровскую линию продлили до современных «Измайловской», подземной «Первомайской» и далее к «Щелковской».

В московском метро есть ещё одна закрытая станция с похожей историей — «Калужская»: она располагается в одноименном депо, была открыта для пассажиров с 1964 по 1974 год.

Что касается старой «Первомайской», то сейчас в ее бывшем вестибюле — зал для собраний работников депо, а на самой станции стоят составы и находится поезд, предназначенный для обучения машинистов и отработки навыков вождения. Здесь проходят сервисные осмотры и обточка колёс.



По словам экскурсоводов, чаще всего у них спрашивают, когда в московском метро запустят поезда без машинистов. Оказывается, с 1961 по 1963 год по Замоскворецкой линии метро ходили такие поезда, но от идеи быстро отказались. Также в Москве пробовали упростить обязанности машиниста. В ходе эксперимента работники только открывали и закрывали двери, всё остальное поезд делал самостоятельно. Попытка не увенчалась успехом — машинисты расслаблялись, часто отвлекались и становились невнимательными, а в работе с людьми это недопустимо.

Ещё у экскурсоводов часто спрашивают, кто помогал в строительстве московского метро и какие поезда курсировали после открытия. Изначально в проектировании принимали участие французские специалисты, но вскоре от их помощи решили отказаться. Большинство станций в Париже — односводчатые, без колонн. В наследие от французского стиля Москве досталась «Библиотека имени Ленина» — станция, типичная по конструкции для парижского метро, с единственным отличием: платформы здесь не боковые, они размещены посередине. К тому же в Париже станции находятся очень близко друг к другу, и в Москве французские консультанты хотели сделать то же самое. Позже к строительству советского метро привлекли специалистов из Берлина.