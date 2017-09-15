Улицы в Москве назовут в честь советской разведчицы и двух военачальников
15.09.2017, 08:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На карте столицы до конца года появятся три новые улицы. Городские территории назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева, генерала-полковника Павла Артемьева и советской разведчицы Зои Воскресенской, более известной как автор книг для детей. Все названия были одобрены на недавнем заседании московской Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.
Улицей Генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово. Он расположен между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики. Такое предложение внесла Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия). Здание центрального аппарата ведомства находится неподалеку от будущей улицы Генерала Яковлева. Иван Яковлев (1918–2002) — советский военачальник, генерал армии, участник Великой Отечественной войны. С 1968 года он в течение 18 лет занимал должность начальника внутренних войск МВД СССР. В 2016 году внутренние войска МВД России вошли в состав Росгвардии. Улица в честь генерала Яковлева появится накануне 100-летия со дня его рождения. Памятная дата будет отмечаться в 2018 году.
Проектируемый проезд № 227 в районе Северный, который находится между Дмитровским и Новодачным шоссе, станет улицей Генерала Артемьева. Увековечить память генерала предложила региональная общественная организация «Содействие сохранению наследия Моссовета». Павел Артемьев (1897–1979) — советский военачальник, генерал-полковник. В начале Великой Отечественной войны он был назначен командующим войсками Московского военного округа и оставался в этой должности до 1947 года. 7 ноября 1941 года Артемьев командовал парадом на Красной площади, а в 1945 году на него была возложена организация и общее руководство Парадом Победы.
Новое название получит Проектируемый проезд № 1285 в районе Беговой на севере Москвы. Его назовут в честь советской разведчицы и детской писательницы Зои Воскресенской (1907–1992). В годы Великой Отечественной войны она находилась в Швеции в качестве пресс-секретаря советского посольства, собирала информацию о политическом и экономическом положении Германии и её военных планах. После Победы до 1956 года Воскресенская продолжала работать в органах госбезопасности и вышла на пенсию в звании полковника МВД СССР. При жизни она была известна как автор детских и юношеских книг. По двум произведениям Воскресенской («Сердце матери» и «Пароль — “Надежда”») сняты художественные фильмы. За сценарий к ленте «Сердце матери» (1965) она была награждена Государственной премией СССР.
Улицей Генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово. Он расположен между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики. Такое предложение внесла Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия). Здание центрального аппарата ведомства находится неподалеку от будущей улицы Генерала Яковлева. Иван Яковлев (1918–2002) — советский военачальник, генерал армии, участник Великой Отечественной войны. С 1968 года он в течение 18 лет занимал должность начальника внутренних войск МВД СССР. В 2016 году внутренние войска МВД России вошли в состав Росгвардии. Улица в честь генерала Яковлева появится накануне 100-летия со дня его рождения. Памятная дата будет отмечаться в 2018 году.
Проектируемый проезд № 227 в районе Северный, который находится между Дмитровским и Новодачным шоссе, станет улицей Генерала Артемьева. Увековечить память генерала предложила региональная общественная организация «Содействие сохранению наследия Моссовета». Павел Артемьев (1897–1979) — советский военачальник, генерал-полковник. В начале Великой Отечественной войны он был назначен командующим войсками Московского военного округа и оставался в этой должности до 1947 года. 7 ноября 1941 года Артемьев командовал парадом на Красной площади, а в 1945 году на него была возложена организация и общее руководство Парадом Победы.
Новое название получит Проектируемый проезд № 1285 в районе Беговой на севере Москвы. Его назовут в честь советской разведчицы и детской писательницы Зои Воскресенской (1907–1992). В годы Великой Отечественной войны она находилась в Швеции в качестве пресс-секретаря советского посольства, собирала информацию о политическом и экономическом положении Германии и её военных планах. После Победы до 1956 года Воскресенская продолжала работать в органах госбезопасности и вышла на пенсию в звании полковника МВД СССР. При жизни она была известна как автор детских и юношеских книг. По двум произведениям Воскресенской («Сердце матери» и «Пароль — “Надежда”») сняты художественные фильмы. За сценарий к ленте «Сердце матери» (1965) она была награждена Государственной премией СССР.
Источник: Мэрия Москвы