Уникальная программа "Торжество барокко" прозвучит в Яани Кирик 23 ноября
10.10.2017, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 ноября в концертном зале Яани Кирик в исполнении знаменитых музыкантов – скрипачки Марии Крестинской и клавесинистки Имби Тарум - прозвучит уникальная программа «Торжество барокко». Редко звучащие на концертной эстраде произведения итальянских и немецких мастеров эпохи барокко погрузят слушателей в мир напудренных париков и изысканной одежды, причудливых маскарадов и блестящих фейерверков, пышных застолий и прекрасной музыки. Прозвучат концерты, сонаты и токкаты Баха, Вивальди, Бибера, Скарлатти и других композиторов эпохи барокко.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
23 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
ТОРЖЕСТВО БАРОККО
Мария КРЕСТИНСКАЯ Имби ТАРУМ
(скрипка, Санкт-Петербург) (клавесин, Эстония)
В программе:
БАХ. ВИВАЛЬДИ. БИБЕР. МЕАЛЛИ. СКАРЛАТТИ. ШМЕЛЬЦЕР. ДАЛОЛИО
Мария Крестинская (барочная скрипка, виоль д' амур) выпускница Санкт-Петербургской консерватории (класс профессора В. Ю. Овчарека ). С 1998 года занимается аутентичным исполнительством под руководством Марии Леонхардт (Нидерланды), и ансамбля Musica Petropolitana. Лауреат международных конкурсов и фестивалей, в том числе: Concertino Praga (Чехия), Виртуозы 2000 года (Санкт-Петербург), Конкурс им.Яши Хейфеца (Вильнюс ,Литва), конкурс им.Глазунова (Париж). Являлась стипендиатом фонда М.Ростроповича. Как барочная скрипачка выступала с сольными концертами и в составе ансамбля «Солисты Екатерины Великой» на фестивалях EARLYMUSIC (Санкт-Петербург), Utrecht Oude Muziek (Нидерланды), Muzikfestspiele Sans-Souci (Германия), Фестивале старинной музыки в Авиньоне (Франция), Vantaa Early Music Festival (Финляндия), Boston Early Music Festival (США), а также гастролировала с концертами в Великобритании ,Франции ,Германии и Голландии. С 2001 года участник ансамблей "Оркестр Екатерины Великой", "Солисты Екатерины Великой" под руководством Андрея Решетина. Участник постановки оперы Паизиелло "Мнимые философы " (Утрехт-Санкт-Петербург). и "Борис Годунов" Маттезона Бостонского фестиваля старинной музыки под управлением Стивена Стаббса и Пола О' Дэтта. Проходила обучение на мастер-курсах Захара Брона,Бориса Кушнира, Марии Леонхардт, Эндрю Мэнзи, Моники Хаггетт, Питера Ван Хейгена, Эндрю Лоуренс-Кинга. В качестве солистки выступала с такими музыкантами как: Майкл Чанс, Пол О'Детт, Стивен Стаббс, Фиби Карраи, Кристиан Безунденхаут, Боб ван Асперен, Юго Рейн, ансамблем Saggitarius (Франция) С 2011 года солистка ансамбля "Baltic Baroque" (художественный руководитель Григорий Малтизов) и проекта "Vivaldi Collection" , посвящённого записи всех инструментальных сонат А.Вивальди. Участница ансамбля "La Voce Strumentale" Дмитрия Синьковского (Москва). В 2012 году основала ансамбль "Barocco Concertato" (Санкт-Петербург) ставший лауреатом престижнейшего конкурса Wan Vassenaer Competition 2016 (Утрехт, Голландия).
Имби Тарум – одна из самых известных клавесинисток Эстонии. Она училась в Эстонской академии музыки и театра, в Королевской консерватории в Амстердаме, и повышала квалификацию на мастер-классах всемирно известных клавесинистов. Имби Тарум играла в составе ансамблей Hortus Musicus, Таллиннского барочного оркестра, Tallinn Baroque и Corelli Consort. Благодаря плотной концертной деятельности посетила с гастролями большую часть Европы, а также Израиль, США и Россию; также она сотрудничает с латвийскими и литовскими фестивалями и музыкантами направления барокко. Она является действующим председателем Эстонского Общества Клавесинистов (Eesti Klavessiinisõprade Tsunft) и, тем самым, художественным руководителем Клавесинного фестиваля.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
23 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
ТОРЖЕСТВО БАРОККО
Мария КРЕСТИНСКАЯ Имби ТАРУМ
(скрипка, Санкт-Петербург) (клавесин, Эстония)
В программе:
БАХ. ВИВАЛЬДИ. БИБЕР. МЕАЛЛИ. СКАРЛАТТИ. ШМЕЛЬЦЕР. ДАЛОЛИО
Мария Крестинская (барочная скрипка, виоль д' амур) выпускница Санкт-Петербургской консерватории (класс профессора В. Ю. Овчарека ). С 1998 года занимается аутентичным исполнительством под руководством Марии Леонхардт (Нидерланды), и ансамбля Musica Petropolitana. Лауреат международных конкурсов и фестивалей, в том числе: Concertino Praga (Чехия), Виртуозы 2000 года (Санкт-Петербург), Конкурс им.Яши Хейфеца (Вильнюс ,Литва), конкурс им.Глазунова (Париж). Являлась стипендиатом фонда М.Ростроповича. Как барочная скрипачка выступала с сольными концертами и в составе ансамбля «Солисты Екатерины Великой» на фестивалях EARLYMUSIC (Санкт-Петербург), Utrecht Oude Muziek (Нидерланды), Muzikfestspiele Sans-Souci (Германия), Фестивале старинной музыки в Авиньоне (Франция), Vantaa Early Music Festival (Финляндия), Boston Early Music Festival (США), а также гастролировала с концертами в Великобритании ,Франции ,Германии и Голландии. С 2001 года участник ансамблей "Оркестр Екатерины Великой", "Солисты Екатерины Великой" под руководством Андрея Решетина. Участник постановки оперы Паизиелло "Мнимые философы " (Утрехт-Санкт-Петербург). и "Борис Годунов" Маттезона Бостонского фестиваля старинной музыки под управлением Стивена Стаббса и Пола О' Дэтта. Проходила обучение на мастер-курсах Захара Брона,Бориса Кушнира, Марии Леонхардт, Эндрю Мэнзи, Моники Хаггетт, Питера Ван Хейгена, Эндрю Лоуренс-Кинга. В качестве солистки выступала с такими музыкантами как: Майкл Чанс, Пол О'Детт, Стивен Стаббс, Фиби Карраи, Кристиан Безунденхаут, Боб ван Асперен, Юго Рейн, ансамблем Saggitarius (Франция) С 2011 года солистка ансамбля "Baltic Baroque" (художественный руководитель Григорий Малтизов) и проекта "Vivaldi Collection" , посвящённого записи всех инструментальных сонат А.Вивальди. Участница ансамбля "La Voce Strumentale" Дмитрия Синьковского (Москва). В 2012 году основала ансамбль "Barocco Concertato" (Санкт-Петербург) ставший лауреатом престижнейшего конкурса Wan Vassenaer Competition 2016 (Утрехт, Голландия).
Имби Тарум – одна из самых известных клавесинисток Эстонии. Она училась в Эстонской академии музыки и театра, в Королевской консерватории в Амстердаме, и повышала квалификацию на мастер-классах всемирно известных клавесинистов. Имби Тарум играла в составе ансамблей Hortus Musicus, Таллиннского барочного оркестра, Tallinn Baroque и Corelli Consort. Благодаря плотной концертной деятельности посетила с гастролями большую часть Европы, а также Израиль, США и Россию; также она сотрудничает с латвийскими и литовскими фестивалями и музыкантами направления барокко. Она является действующим председателем Эстонского Общества Клавесинистов (Eesti Klavessiinisõprade Tsunft) и, тем самым, художественным руководителем Клавесинного фестиваля.
Источник: Яани Кирик