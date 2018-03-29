29.03.2018, 08:15
Уникальный органный концерт состоится в Большом зале МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 апреля в Большом зале консерватории - уникальный органный концерт. В программе известного французского органиста Габриэля Маргъери — российская премьера сочинения, посвящённого… Московской консерватории и Большой Никитской улице. Органист, вдохновлённый архитектурными образами зданий и церквей, расположенных здесь, создал необычную программную композицию. Некоторые номера семичастного опуса озаглавлены строчками из стихотворений Марины Цветаевой, которая не только создала свой знаменитый цикл о Москве, но и географически была связана с Большой Никитской.
С 1899 по 1902 год юная Цветаева училась в Музыкальном общедоступном училище по классу фортепиано (переулок Мерзляковский, дом 11, примыкающий к Никитской), в наши дни — Академический музыкальный колледж при Московской консерватории). Вернувшись из эмиграции, поэтесса жила временно в доме № 6 по улице Герцена (Большая Никитская, 6). В 1990 году патриарх Алексий II дал благословение на отпевание рабы божьей Марины, которое состоялось в Москве, в храме Вознесения у Никитских ворот, спустя ровно 50 лет после гибели Марины Ивановны Цветаевой.
Также в программе прозвучат сочинения французских композиторов XII – XX столетий. Редко когда приходится слышать такие раритеты, как миниатюра Перотина (представителя Школы Нотр-Дам), чаконы Луи Куперена и Жана-Филиппа Рамо, сюиту Боварли-Шарпантье. Также артист сыграет собственные импровизации и духовные опусы Сен-Санса, Мессиана, Лангле.
Концерт проводится совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России.
Габриэль Маргьери обучался в Высшей национальной консерватории Парижа, искусство импровизации постигал в Высшей национальной консерватории Лиона. Является лауреатом престижных международных органных конкурсов: в Сент-Олбансе (Великобритания, I премия), Бордо (Франция, I премия), в Шартре (Франция, I премия, импровизация). В настоящее время — преподаватель Высших национальных консерваторий в Лионе и Париже.
Исполнитель активно концертирует в таких странах, как Великобритания, Германия, Канада, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Россия, Япония и др. Многие из этих концертов транслировались по радио и ТВ.
Органистом записаны CD с музыкой Ф. Листа, А. Кароля, а также с произведениями собственного авторства.
Музыкант является штатным органистом Церкви Святых Павла и Людовика в Париже. Кроме того, он выиграл конкурс на должность главного органиста Собора Сакре-Кер на Монмартре в Париже, Церкви Сен-Бонавентур и Кафедральном Соборе Иоанна Крестителя в Лионе. Среди сочинений Г. Маргьери — произведения для органа, фортепиано, хора и различных инструментальных ансамблей, духовная музыка.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
16 апреля, понедельник, 19.00
Габриэль МАРГЬЕРИ (фортепиано), Франция
В программе:
Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо, Перотин, К. Сен-Санс, Л. Вьерн, Ж. Лангле, О. Мессиан, Г. Форе, Г. Маргьери
С 1899 по 1902 год юная Цветаева училась в Музыкальном общедоступном училище по классу фортепиано (переулок Мерзляковский, дом 11, примыкающий к Никитской), в наши дни — Академический музыкальный колледж при Московской консерватории). Вернувшись из эмиграции, поэтесса жила временно в доме № 6 по улице Герцена (Большая Никитская, 6). В 1990 году патриарх Алексий II дал благословение на отпевание рабы божьей Марины, которое состоялось в Москве, в храме Вознесения у Никитских ворот, спустя ровно 50 лет после гибели Марины Ивановны Цветаевой.
Также в программе прозвучат сочинения французских композиторов XII – XX столетий. Редко когда приходится слышать такие раритеты, как миниатюра Перотина (представителя Школы Нотр-Дам), чаконы Луи Куперена и Жана-Филиппа Рамо, сюиту Боварли-Шарпантье. Также артист сыграет собственные импровизации и духовные опусы Сен-Санса, Мессиана, Лангле.
Концерт проводится совместно с Французским институтом при Посольстве Франции в России.
Габриэль Маргьери обучался в Высшей национальной консерватории Парижа, искусство импровизации постигал в Высшей национальной консерватории Лиона. Является лауреатом престижных международных органных конкурсов: в Сент-Олбансе (Великобритания, I премия), Бордо (Франция, I премия), в Шартре (Франция, I премия, импровизация). В настоящее время — преподаватель Высших национальных консерваторий в Лионе и Париже.
Исполнитель активно концертирует в таких странах, как Великобритания, Германия, Канада, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Россия, Япония и др. Многие из этих концертов транслировались по радио и ТВ.
Органистом записаны CD с музыкой Ф. Листа, А. Кароля, а также с произведениями собственного авторства.
Музыкант является штатным органистом Церкви Святых Павла и Людовика в Париже. Кроме того, он выиграл конкурс на должность главного органиста Собора Сакре-Кер на Монмартре в Париже, Церкви Сен-Бонавентур и Кафедральном Соборе Иоанна Крестителя в Лионе. Среди сочинений Г. Маргьери — произведения для органа, фортепиано, хора и различных инструментальных ансамблей, духовная музыка.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
16 апреля, понедельник, 19.00
Габриэль МАРГЬЕРИ (фортепиано), Франция
В программе:
Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо, Перотин, К. Сен-Санс, Л. Вьерн, Ж. Лангле, О. Мессиан, Г. Форе, Г. Маргьери
Источник: Ореанда