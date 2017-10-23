Усадьбу Мамонтовых в Пушкине выставят на торги в декабре по госпрограмме
23.10.2017, 17:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Усадьбу Мамонтовых в Пушкине в декабре выставят на торги по льготной аренде на условиях реставрации в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья», сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района Ольгу Ивченко.
«Мы всегда стараемся поддерживать инициативы, связанные с реставрацией объектов культурного наследия. Что касается усадьбы Мамонтовых, то это место сможет в будущем привлекать много туристов. Этому способствует и транспортная доступность: здесь есть автобусное и железнодорожное сообщение», – сказала Ивченко.
Она также добавила, что после реставрации на объекте будут созданы новые рабочие места.
«После того как инвестор завершит комплекс восстановительных работ, усадьба сможет дать району новые рабочие места», – пояснила Ивченко.
Губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья» реализуется с 2013 года. По ее условиям объект культурного наследия передается в аренду на 49 лет по рыночной ставке с условием проведения реставрационных работ за счет инвестора. Срок реставрации при этом не должен превышать семь лет. После окончания восстановительных работ устанавливается размер арендной платы в один рубль за один квадратный метр площади в год.
«Мы всегда стараемся поддерживать инициативы, связанные с реставрацией объектов культурного наследия. Что касается усадьбы Мамонтовых, то это место сможет в будущем привлекать много туристов. Этому способствует и транспортная доступность: здесь есть автобусное и железнодорожное сообщение», – сказала Ивченко.
Она также добавила, что после реставрации на объекте будут созданы новые рабочие места.
«После того как инвестор завершит комплекс восстановительных работ, усадьба сможет дать району новые рабочие места», – пояснила Ивченко.
Губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья» реализуется с 2013 года. По ее условиям объект культурного наследия передается в аренду на 49 лет по рыночной ставке с условием проведения реставрационных работ за счет инвестора. Срок реставрации при этом не должен превышать семь лет. После окончания восстановительных работ устанавливается размер арендной платы в один рубль за один квадратный метр площади в год.
Источник: http://mosreg.ru