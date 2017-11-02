Ушёл из жизни писатель Владимир Маканин
02.11.2017, 22:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 ноября на 81 году жизни скончался писатель Владимир Маканин, автор многочисленных романов, повестей и рассказов, лауреат Государственной премии, премий "Русский букер", "Большая книга", "Ясная поляна", Европейской премии по литературе.
В 2006 году в Московском Художественном театре режиссёром Мариной Брусникиной был поставлен спектакль по его ранней прозе – "Река с быстрым течением".
Марина Брусникина: "Владимир Маканин – совершенно удивительный писатель. Со своим голосом, ни на кого не похожим, с очень человеческой интонацией, неоднозначной, попадающей в самое сердце. Когда я делала спектакль, находилась под большим воздействием его прозы, его мира – такого зыбкого, быстротечного, проходящего. Один из моих любимых рассказов „Река с быстрым течением", давший название спектаклю, именно об этом. О том, как всё быстро и невозвратно. У него есть строки, с которыми живёшь. Я сейчас вспомнила его мысль, которая тоже была в нашем спектакле: в процессе жизни накапливается такое количество бед окружающих тебя людей (их разводов, несчастий, смертей), что с какого-то момента ты перестаёшь их вмещать, перестаёшь чувствовать чужую боль, чужое горе. Ты просто глохнешь. А он пытался не глохнуть даже в самое непростое, стремительно меняющееся время. Я счастлива, что в моей жизни была встреча с этим талантливым русским писателем, и очень благодарна ему за общение и разрешение сделать спектакль".
В 2006 году в Московском Художественном театре режиссёром Мариной Брусникиной был поставлен спектакль по его ранней прозе – "Река с быстрым течением".
Марина Брусникина: "Владимир Маканин – совершенно удивительный писатель. Со своим голосом, ни на кого не похожим, с очень человеческой интонацией, неоднозначной, попадающей в самое сердце. Когда я делала спектакль, находилась под большим воздействием его прозы, его мира – такого зыбкого, быстротечного, проходящего. Один из моих любимых рассказов „Река с быстрым течением", давший название спектаклю, именно об этом. О том, как всё быстро и невозвратно. У него есть строки, с которыми живёшь. Я сейчас вспомнила его мысль, которая тоже была в нашем спектакле: в процессе жизни накапливается такое количество бед окружающих тебя людей (их разводов, несчастий, смертей), что с какого-то момента ты перестаёшь их вмещать, перестаёшь чувствовать чужую боль, чужое горе. Ты просто глохнешь. А он пытался не глохнуть даже в самое непростое, стремительно меняющееся время. Я счастлива, что в моей жизни была встреча с этим талантливым русским писателем, и очень благодарна ему за общение и разрешение сделать спектакль".
Источник: МХАТ