В 2017 году Татарстан посетили более 3 миллионов туристов
26.01.2018, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году Татарстан посетили более 3 миллионов туристов, что на семь процентов больше по сравнению с прошлым годом. Показатель был озвучен на заседании коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
Помимо Казани, свой интерес туристы проявляли к таким направлениям, как Великий Болгар и остров-град Свияжск - в совокупности эти туристические центры посетили более полумиллиона туристов. Вместе с тем ежегодно растёт посещаемость городов с богатой интересной историей - Елабуги и Чистополя. Гостей республики также привлекали промышленные предприятия, как комплекс заводов "КАМАЗ", села и деревни - относительно популярным направлением в 2017 году стало рыбацкое село Тетюши.
Помимо Казани, свой интерес туристы проявляли к таким направлениям, как Великий Болгар и остров-град Свияжск - в совокупности эти туристические центры посетили более полумиллиона туристов. Вместе с тем ежегодно растёт посещаемость городов с богатой интересной историей - Елабуги и Чистополя. Гостей республики также привлекали промышленные предприятия, как комплекс заводов "КАМАЗ", села и деревни - относительно популярным направлением в 2017 году стало рыбацкое село Тетюши.
Источник: Ростуризм