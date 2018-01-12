ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент культуры города Москвы утвердил список музеев, которые в этом году будут бесплатно открыты для посетителей каждое третье воскресенье месяца. Помимо крупных выставочных комплексов, горожане смогут посетить и небольшие музейные экспозиции. Например, мемориальный музей в Доме Н.В. Гоголя или музей «Подводная лодка» в парке «Северное Тушино».

«Эта акция в столице проходит ежегодно. Бесплатные дни в музеях — отличный шанс попасть на постоянные и временные экспозиции, узнать больше об истории города и страны, увидеть работы современных художников и классиков», — рассказали в пресс-службе Департамента культуры.

В этом году москвичей и гостей города ждут на 40 музейных площадках. Для тех, кто интересуется историей столицы, будут открыты музеи «Садовое кольцо» и «Дом на набережной», а также Музей обороны Москвы. Кроме того, раз в месяц можно бесплатно попасть в музеи Михаила Булгакова, Марины Цветаевой или в Мемориальный музей Александра Скрябина. Впервые в этом году в акции также участвует выставочный зал «Ковчег».

В новогодние праздники 77 музеев Департамента культуры Москвы открыли двери для всех желающих. Самые интересные и актуальные выставки горожане посетили с 2 по 7 января.