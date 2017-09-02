ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2 сентября 2017 года в с. Хотмыжск Борисовского района прошёл традиционный XI Международный фестиваль славянской культуры "Хотмыжская осень". Открыли мероприятие Губернатор области Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации Борисовского района Николай Давыдов.

"Сегодня у каждого присутствующего здесь появляется возможность быть частицей многовековой, героической, уходящей в глубь тысячелетий славянской истории и самобытной славянской культуры. Нас разделяют границы, недобросовестные политики создают какие-то препятствия, но я считаю, что никакие преграды не могут разорвать родство наших душ. Фестиваль "Хотмыжская осень" является ярким тому подтверждением. Рад, что сегодняшний праздник проходит в Год экологии, объявленный Президентом РФ, и хочу подчеркнуть, что славяне всегда жили в гармонии с природой. А гармония с природой начинается с гармонии в душе", - сказал Евгений Савченко.Участие в "Хотмыжской осени" приняли музыкальные коллективы из России, Белоруссии, Сербии, Словении, мастера декоративно-прикладного творчества, кузнечных дел, художники.Работали тематические площадки, в том числе площадка фестивальных событий Белгородской области "Фестиваль фестивалей". Гостей знакомили с традиционными культурным событиями территорий региона. Кроме того, были организованы ремесленные ряды, выставка-ярмарка продукции крестьянско-фермерских хозяйств и других производителей области.Мероприятие посетили члены регионального правительства, главы администраций муниципальных районов и городских округов.