В Берлине открылся национальный туристский офис Visit Russia
08.03.2018, 13:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 марта в Берлине (Германия) открылся национальный туристский офис Visit Russia.
В церемонии открытия офиса приняли участие Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев, а также официальные представители субъектов Российской Федерации.
Новый офис Visit Russia в Берлине займётся организацией продвижения российских туристических продуктов на немецком туристском рынке. Представители берлинского офиса будут осуществлять маркетинговые и событийные мероприятия на территории Германии, а также распространять среди немецкой аудитории актуальную информацию о России как направлении для отдыха и путешествий.
Берлинский офис Visit Russia будет взаимодействовать с потребительским сегментом и развивать сотрудничество с немецким туроператорским сообществом, содействуя росту продаж туров в Российскую Федерацию.
Работа офиса будет выстроена по новым принципам с применением ключевых показателей эффективности.
Россия может предложить немецким туристам широкий спектр вариантов отдыха на любой вкус и кошелёк. Страна располагает возможностями для культурно-познавательного, активного и оздоровительного, сельского и гастрономического, эко- и этно-, круизного и арктического, событийного и делового туризма. За последние годы в Российской Федерации произошли существенные позитивные изменения в части инфраструктуры и сервиса для туристов, качества турпродуктов и комфортности туристской среды. В июне-июле текущего года в России пройдёт Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Сборная Германии будет играть в Москве, Казани и Сочи.
"Открытие офиса Visit Russia в Берлине - это новый этап маркетинговой активности России на европейских туристских рынках и начало создания обновлённой сети национальных туристских офисов под новым брендом и принципиально новым подходом к их деятельности. Предполагается, что берлинский офис Visit Russia будет удовлетворять возросший у жителей европейских государств интерес к отдыху в России", – отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Одновременно с берлинским офисом начали свою работу офисы "Visit Russia" в Лейпциге, Мюнхене, а также в Риге (Латвия), Вильнюсе и Клайпеде (Литва), Таллине и Тарту (Эстония), Стамбуле и Анталье (Турция), Праге и Брно (Чехия).
Всего в 2018 году планируется открытие 46 национальных туристских офисов в 21 стране.
В церемонии открытия офиса приняли участие Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев, а также официальные представители субъектов Российской Федерации.
Новый офис Visit Russia в Берлине займётся организацией продвижения российских туристических продуктов на немецком туристском рынке. Представители берлинского офиса будут осуществлять маркетинговые и событийные мероприятия на территории Германии, а также распространять среди немецкой аудитории актуальную информацию о России как направлении для отдыха и путешествий.
Берлинский офис Visit Russia будет взаимодействовать с потребительским сегментом и развивать сотрудничество с немецким туроператорским сообществом, содействуя росту продаж туров в Российскую Федерацию.
Работа офиса будет выстроена по новым принципам с применением ключевых показателей эффективности.
Россия может предложить немецким туристам широкий спектр вариантов отдыха на любой вкус и кошелёк. Страна располагает возможностями для культурно-познавательного, активного и оздоровительного, сельского и гастрономического, эко- и этно-, круизного и арктического, событийного и делового туризма. За последние годы в Российской Федерации произошли существенные позитивные изменения в части инфраструктуры и сервиса для туристов, качества турпродуктов и комфортности туристской среды. В июне-июле текущего года в России пройдёт Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Сборная Германии будет играть в Москве, Казани и Сочи.
"Открытие офиса Visit Russia в Берлине - это новый этап маркетинговой активности России на европейских туристских рынках и начало создания обновлённой сети национальных туристских офисов под новым брендом и принципиально новым подходом к их деятельности. Предполагается, что берлинский офис Visit Russia будет удовлетворять возросший у жителей европейских государств интерес к отдыху в России", – отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Одновременно с берлинским офисом начали свою работу офисы "Visit Russia" в Лейпциге, Мюнхене, а также в Риге (Латвия), Вильнюсе и Клайпеде (Литва), Таллине и Тарту (Эстония), Стамбуле и Анталье (Турция), Праге и Брно (Чехия).
Всего в 2018 году планируется открытие 46 национальных туристских офисов в 21 стране.
Источник: Ростуризм