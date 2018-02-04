В Большом зале МГК пройдёт благотворительный концерт "Сохраним культуру вместе"
04.02.2018, 12:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 февраля 2018 года в 14.00 Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского проводит в своём знаменитом Большом зале концерт «Сохраним культуру вместе» в поддержку благотворительной деятельности. Ровно год назад в БЗК им. П.И. Чайковского с большим успехом прошёл 1-й благотворительный концерт «Сохраним культуру вместе», по результатам которого было принято решение продолжить благородную инициативу чествования благотворителей, благодаря которым одарённые молодые музыканты получают возможность развивать свой талант и получать образование в лучших музыкальных учебных заведениях страны и мира.
Миссия концерта – поддержка и укрепление традиций русского меценатства в сфере культуры и искусства, а также популяризация классического музыкального наследия как академического, так и современного, основанного на великих классических традициях. Концерт адресован широкому кругу слушателей, которые получают уникальную возможность познакомиться с молодыми дарованиями, услышать которых завтра будет стремиться весь мир, а также встретиться с прославленными музыкантами.
Для участия в первом отделении концерта приглашены молодые талантливые музыканты – лауреаты международных конкурсов и стипендиаты благотворительных фондов: Данила Бессонов (скрипка, 12 лет), София Мехоношина (кларнет, 13 лет), Роман Соснин (фортепиано, 14 лет), Давид Бухаров (тенор, 18 лет) в исполнении которых прозвучат шедевры русской и европейской классической музыки. Во втором отделении фонд «Новые классики» представит публике произведения современных композиторов как уже известных, так и дебютирующих на сцене Большого зала консерватории им. П.И. Чайковского: митрополита Илариона (Алфеева), Юрия Богданова, Кузьмы Бодрова, Анны Друбич, Алексея Крашенинникова, Антона Лубченко, Романа Львовича, Тихона Хренникова (мл.), Андрея Шарова.
Главным организатором концерта является Московская консерватория, для которой поддержка Благотворительных акций и программ помощи молодым дарованиям является важной составляющей своей деятельности на протяжении многих лет. Концерт проводится при поддержке партии «Справедливая Россия».
В концерте примут участие прославленные коллективы: Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством заслуженного артиста России Анатолия Кислякова и Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», главный дирижёр Дмитрий Юровский. Дирижёром этого концерта станет лауреат премии губернатора Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов, маэстро Антон Лубченко. Художественным руководителем концерта и солистом является известный российский пианист, профессор РАМ имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов.
Ведущие концерта Яна Чурикова и Эраст Галумов.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
3 февраля, суббота, 14.00
Сохраним культуру вместе!
Концерт в поддержку благотворительной деятельности
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Дирижёр – Антон ЛУБЧЕНКО
Большой детский хор имени В.С. Попова
Дирижёр – Анатолий КИСЛЯКОВ
Художественный руководитель и солист –
Юрий БОГДАНОВ
Данила БЕССОНОВ (скрипка)
Давид БУХАРОВ (тенор)
София МЕХОНОШИНА (кларнет)
Роман СОСНИН (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Елена БЕЗГОДКОВА (сопрано)
В программе:
Вебер, Чайковский, де Сарасате, Равель, Шостакович, митрополит Иларион (Алфеев),
Богданов, Бодров, Друбич, Крашенинников, Лубченко, Львович, Хренников (младший), Шаров
Миссия концерта – поддержка и укрепление традиций русского меценатства в сфере культуры и искусства, а также популяризация классического музыкального наследия как академического, так и современного, основанного на великих классических традициях. Концерт адресован широкому кругу слушателей, которые получают уникальную возможность познакомиться с молодыми дарованиями, услышать которых завтра будет стремиться весь мир, а также встретиться с прославленными музыкантами.
Для участия в первом отделении концерта приглашены молодые талантливые музыканты – лауреаты международных конкурсов и стипендиаты благотворительных фондов: Данила Бессонов (скрипка, 12 лет), София Мехоношина (кларнет, 13 лет), Роман Соснин (фортепиано, 14 лет), Давид Бухаров (тенор, 18 лет) в исполнении которых прозвучат шедевры русской и европейской классической музыки. Во втором отделении фонд «Новые классики» представит публике произведения современных композиторов как уже известных, так и дебютирующих на сцене Большого зала консерватории им. П.И. Чайковского: митрополита Илариона (Алфеева), Юрия Богданова, Кузьмы Бодрова, Анны Друбич, Алексея Крашенинникова, Антона Лубченко, Романа Львовича, Тихона Хренникова (мл.), Андрея Шарова.
Главным организатором концерта является Московская консерватория, для которой поддержка Благотворительных акций и программ помощи молодым дарованиям является важной составляющей своей деятельности на протяжении многих лет. Концерт проводится при поддержке партии «Справедливая Россия».
В концерте примут участие прославленные коллективы: Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством заслуженного артиста России Анатолия Кислякова и Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», главный дирижёр Дмитрий Юровский. Дирижёром этого концерта станет лауреат премии губернатора Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов, маэстро Антон Лубченко. Художественным руководителем концерта и солистом является известный российский пианист, профессор РАМ имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов.
Ведущие концерта Яна Чурикова и Эраст Галумов.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
3 февраля, суббота, 14.00
Сохраним культуру вместе!
Концерт в поддержку благотворительной деятельности
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Дирижёр – Антон ЛУБЧЕНКО
Большой детский хор имени В.С. Попова
Дирижёр – Анатолий КИСЛЯКОВ
Художественный руководитель и солист –
Юрий БОГДАНОВ
Данила БЕССОНОВ (скрипка)
Давид БУХАРОВ (тенор)
София МЕХОНОШИНА (кларнет)
Роман СОСНИН (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Елена БЕЗГОДКОВА (сопрано)
В программе:
Вебер, Чайковский, де Сарасате, Равель, Шостакович, митрополит Иларион (Алфеев),
Богданов, Бодров, Друбич, Крашенинников, Лубченко, Львович, Хренников (младший), Шаров
Источник: Ореанда