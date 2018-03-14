В Большом зале МГК пройдёт вечер фортепианной музыки, посвящённый Святославу Рихтеру
14.03.2018, 08:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святослав Рихтер — один из крупнейших пианистов XX века, чья виртуозная техника сочеталась с огромным репертуаром и глубиной интерпретаций. Исполнение этого непревзойдённого пианиста отличается лёгкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. За его плечами - победа на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1945), блистательное окончание консерватории. Редкостный случай в практике столичного музыкального вуза: государственным экзаменом Рихтеру был засчитан один из его многочисленных концертов в Большом зале консерватории; «экзаменаторами» в данном случае выступили массы слушателей, чья оценка была высказана со всей ясностью, определённостью и единодушием.
20 марта в стенах Большого зала консерватории вспомнят великое искусство Святослава Рихтера грандиозным вечером фортепианной музыки. Для слушателей прозвучат излюбленные сочинения из репертуара маэстро — Двенадцать этюдов Шопена, Шесть музыкальных моментов и Две прелюдии Рахманинова, «Картинки с выставки» Мусоргского и Четыре этюда Прокофьева.
На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов, известные столичные музыканты — Алексей Мельников, Виталий Стариков, Константин Хачикян и Дмитрий Калашников.
Алексей Мельников родился в Москве в 1990 году, учился в МССМШ им. Гнесиных и Московской консерватории. В 2014 году он выиграл Международный фортепианный конкурс Сан-Марино. Этот пианист создал свой собственный музыкальный мир на каждом из выступлений, благодаря уникальному звуку и тщательно подобранному репертуару.
Виталий Стариков родился в Екатеринбурге в семье музыкантов. В 2013 году окончил Уральский музыкальный государственный колледж (класс профессора С. Белоглазова). В 2013 – 2015 гг. — студент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс профессора В. Горностаевой, с 2016 года — класс профессора Э. Вирсаладзе).
Константин Хачикян родился в 1995 году в Москве. В 2014 году окончил Академический музыкальный колледж при Московской консерватории (класс Т. Директоренко). В настоящее время — студент Московской консерватории (класс профессора А. Писарева).
Пианист регулярно выступает во всех залах Московской консерватории и залах Московской филармонии, играл в Большом зале Уральской консерватории, Концертном зале «Эстония» в Таллине, Большом зале филармонии Астаны и Lewellyn Hall в Канберре (Австралия).
В 2013 году Константин Хачикян стал стипендиатом Международного благотворительного фонда «Новые имена», участвовал в концертах-презентациях Фонда в Харькове и Таллине. В 2015 году представил обширные сольные и камерные программы на Международном фестивале в Казальмаджоре (Италия), в 2016 – участвовал в концертах и мастер-классах Russian piano school в Токио. Принимает участие в концертах, проводимых в рамках проектов «Созвездие молодых талантов» и «Шопен. Вальсы» в Большом зале Консерватории.
Дмитрий Калашников — столичный пианист, недавний выпускник консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат крупных международных конкурсов. Музыкант выступал на ведущих сценах столицы, а также во Франции, Австрии, Италии, Польше, Эстонии. Не раз выступал в дуэте с Михаилом Плетнёвым и с оркестром под его руководством. Сотрудничает с Третьяковской галереей, участвуя в её проектах.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 марта, вторник, 19.00
Памяти Святослава Рихтера
Вечер фортепианной музыки
Алексей МЕЛЬНИКОВ (фортепиано)
Виталий СТАРИКОВ (фортепиано)
Константин ХАЧИКЯН (фортепиано)
Дмитрий КАЛАШНИКОВ (фортепиано)
В программе:
Шопен - Двенадцать этюдов, соч.10
Рахманинов - Шесть музыкальных моментов, соч.16
- Две прелюдии, соч.23
Мусоргский - «Картинки с выставки»
Прокофьев - Четыре этюда, соч.2
20 марта в стенах Большого зала консерватории вспомнят великое искусство Святослава Рихтера грандиозным вечером фортепианной музыки. Для слушателей прозвучат излюбленные сочинения из репертуара маэстро — Двенадцать этюдов Шопена, Шесть музыкальных моментов и Две прелюдии Рахманинова, «Картинки с выставки» Мусоргского и Четыре этюда Прокофьева.
На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов, известные столичные музыканты — Алексей Мельников, Виталий Стариков, Константин Хачикян и Дмитрий Калашников.
Алексей Мельников родился в Москве в 1990 году, учился в МССМШ им. Гнесиных и Московской консерватории. В 2014 году он выиграл Международный фортепианный конкурс Сан-Марино. Этот пианист создал свой собственный музыкальный мир на каждом из выступлений, благодаря уникальному звуку и тщательно подобранному репертуару.
Виталий Стариков родился в Екатеринбурге в семье музыкантов. В 2013 году окончил Уральский музыкальный государственный колледж (класс профессора С. Белоглазова). В 2013 – 2015 гг. — студент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс профессора В. Горностаевой, с 2016 года — класс профессора Э. Вирсаладзе).
Константин Хачикян родился в 1995 году в Москве. В 2014 году окончил Академический музыкальный колледж при Московской консерватории (класс Т. Директоренко). В настоящее время — студент Московской консерватории (класс профессора А. Писарева).
Пианист регулярно выступает во всех залах Московской консерватории и залах Московской филармонии, играл в Большом зале Уральской консерватории, Концертном зале «Эстония» в Таллине, Большом зале филармонии Астаны и Lewellyn Hall в Канберре (Австралия).
В 2013 году Константин Хачикян стал стипендиатом Международного благотворительного фонда «Новые имена», участвовал в концертах-презентациях Фонда в Харькове и Таллине. В 2015 году представил обширные сольные и камерные программы на Международном фестивале в Казальмаджоре (Италия), в 2016 – участвовал в концертах и мастер-классах Russian piano school в Токио. Принимает участие в концертах, проводимых в рамках проектов «Созвездие молодых талантов» и «Шопен. Вальсы» в Большом зале Консерватории.
Дмитрий Калашников — столичный пианист, недавний выпускник консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат крупных международных конкурсов. Музыкант выступал на ведущих сценах столицы, а также во Франции, Австрии, Италии, Польше, Эстонии. Не раз выступал в дуэте с Михаилом Плетнёвым и с оркестром под его руководством. Сотрудничает с Третьяковской галереей, участвуя в её проектах.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 марта, вторник, 19.00
Памяти Святослава Рихтера
Вечер фортепианной музыки
Алексей МЕЛЬНИКОВ (фортепиано)
Виталий СТАРИКОВ (фортепиано)
Константин ХАЧИКЯН (фортепиано)
Дмитрий КАЛАШНИКОВ (фортепиано)
В программе:
Шопен - Двенадцать этюдов, соч.10
Рахманинов - Шесть музыкальных моментов, соч.16
- Две прелюдии, соч.23
Мусоргский - «Картинки с выставки»
Прокофьев - Четыре этюда, соч.2
Источник: Ореанда