В Дарвиновском музее Москвы открылась выставка "Коллекционер растений"
10.10.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Коллекционер растений», посвященная 130-летию со дня рождения выдающегося учёного и путешественника Николая Вавилова, открылась в Дарвиновском музее.
Посетители узнают, как детское увлечение гербарием переросло в серьезный труд по изучению географии культурных растений, как родилась новаторская идея создания банка семян для сохранения генофонда растений планеты, а также где родина кофе и кукурузы, картофеля и помидоров, моркови и чеснока.
Посетители узнают, как детское увлечение гербарием переросло в серьезный труд по изучению географии культурных растений, как родилась новаторская идея создания банка семян для сохранения генофонда растений планеты, а также где родина кофе и кукурузы, картофеля и помидоров, моркови и чеснока.
Источник: Мэрия Москвы