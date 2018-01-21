ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дарвиновский музей приглашает посетителей познакомиться с японской столицей с помощью фотографий. Экспозиция будет работать с 23 января до 4 марта.



В проекте «Токийские истории | Tokyo Stories» приняли участие фотографы из Японии, Италии, России, США, Китая, Финляндии и Испании. Они попытались передать атмосферу города, где передовые технологии соседствуют с тысячелетними традициями, и показать, каким видят Токио японцы и побывавшие там иностранцы.



Более 150 работ посвящены Токио периода с 1980 по 2014 год. «Представлена и черно-белая фотография, и цветная, документальная фотография и концептуальная. Работы охватывают последние 30 лет: самые ранние, 1980-х годов, принадлежат китайскому фотографу Алмонду Чу, сейчас живущему в Гонконге, но тогда учившемуся в Токио. Самые поздние датированы 2013–2014 годами», — рассказывает куратор выставки Андрей Мартынов.



Серия работ «Токио — зона сумерек» Синтаро Сато переносит посетителей выставки на задворки мегаполиса, где доминируют спокойная красота городского ландшафта и особая, сумеречная цветовая гамма — личное изобретение фотографа.



Катсухито Наказато посвящает свои работы району Мукодзима, который остается крупнейшим из шести сохранившихся в Токио кварталов гейш. А эксперименты с выдержкой и освещением породили серию индустриальных пейзажей «Дышащий свет» японца Токихиро Сато и «Городское сияние» китайского фотографа Саймона Вона.



Испанец Карлос Эсколастико в серии двойных портретов сопоставляет абсолютно разные миры: простых рабочих токийского рынка и японских модниц. Ацуко Наганума несколько лет посвятила проекту Bug Train, занимаясь скрытой съемкой пассажиров самого загруженного в мире метро.



Трудоголики Токио вдохновили итальянца Давида Филиппини. Серость и безысходность — вот что, по мнению автора, представляет собой личная жизнь японцев, которым работа давно заменила дом и семью. Только четыре-пять часов свободного времени токийцы вынуждены тратить на сон, этой актуальной теме посвящен проект «Настоящий соня» Такаши Цуда.