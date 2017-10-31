ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственный Дарвиновский музей приглашает на выставку «Судьба человека в музейных коллекциях», главные «герои» которой - три черепа африканских антилоп. В 2014 году их приобрели на аукционе в Германии и передали в музей.



Во время реставрации специалисты обратили внимание на таблички с указанием названия животного, местом и датой добычи. Благодаря этим сведениям удалось определить, что на зверей охотились на территории Германской Восточной Африки, где сейчас располагаются Танзания, Бурунди и Руанда.



На обратной стороне медальонов находились этикетки с надписью Hudemann Freiburg. С помощью этой «улики» получилось установить личность охотника и обнаружить другие его трофеи во Фрайбурге. Посетителям выставки предстоит распутать детективный клубок, узнать историю немецкого офицера Ханса Худеманна и увидеть африканские трофеи начала прошлого века.



В честь 110-летия музея будут впервые представлены экспонаты, добытые в тех же районах Африки сто лет спустя, -череп и гигантские бивни слона, массивный череп буйвола, а также черепа антилоп. Гости увидят охотничьи предметы - луки, стрелы и копья. Экспозицию дополнят сцены охоты, изображенные на страницах книг XIX–XX веков.