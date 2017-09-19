В День Веры, Надежды, Любви и Софии в Москве поженятся более тысячи пар
19.09.2017, 10:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Свыше тысячи столичных пар станут мужем и женой в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желающих связать себя узами брака 30 сентября в этом году почти в два раза больше, чем в прошлом. Год назад узаконить отношения в этот день решили более 500 московских пар, а в 2015-м — всего 300. Нынешней осенью праздник приходится на субботу — традиционно популярный день недели у брачующихся.
«Столичные дворцы бракосочетания приняли от желающих создать семью в День Веры, Надежды, и Софии 1010 заявлений. Московские молодожёны стремятся выбрать для бракосочетания наиболее благоприятный день. 30 сентября — одна из таких дат, её всё чаще выбирают для проведения церемонии», — рассказала Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС Москвы.
В этот день чтят память христианских святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Сестры с матерью жили во II веке в Риме при императоре Адриане. По сей день их имена символизируют христианские добродетели — веру, надежду, любовь и мудрость, которые должны сопровождать супругов на протяжении всей семейной жизни. По традиции заключённые 30 сентября браки обещают быть долгими и счастливыми.
Кстати, София уже несколько лет подряд остается самым популярным именем, которое дают новорождённым девочкам в Москве. А Вера, Надежда и Любовь, напротив, стали редкими именами для маленьких москвичек.
«Столичные дворцы бракосочетания приняли от желающих создать семью в День Веры, Надежды, и Софии 1010 заявлений. Московские молодожёны стремятся выбрать для бракосочетания наиболее благоприятный день. 30 сентября — одна из таких дат, её всё чаще выбирают для проведения церемонии», — рассказала Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС Москвы.
В этот день чтят память христианских святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Сестры с матерью жили во II веке в Риме при императоре Адриане. По сей день их имена символизируют христианские добродетели — веру, надежду, любовь и мудрость, которые должны сопровождать супругов на протяжении всей семейной жизни. По традиции заключённые 30 сентября браки обещают быть долгими и счастливыми.
Кстати, София уже несколько лет подряд остается самым популярным именем, которое дают новорождённым девочкам в Москве. А Вера, Надежда и Любовь, напротив, стали редкими именами для маленьких москвичек.
Источник: Мэрия Москвы