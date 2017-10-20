ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День народного единства, 4 ноября, в Государственном историческом музее будет организовано более 30 бесплатных экскурсий. В сопровождении гидов гости посетят главные выставочные залы. Там они погрузятся в атмосферу Древней Руси, узнают интересные факты о правления русских царей и осмотрят реликвии Отечественной войны 1812 года. Кроме того, посетителям покажут роллс-ройс Владимира Ленина, а также уникальные украшения и предметы быта на выставке «Золото. Металл богов и царь металлов».

Первые экскурсии начнутся в 18:15. Сбор гостей пройдёт в парадных сенях музея. Попасть туда можно через вход со стороны Воскресенских ворот. Группы будут формироваться каждые 15–30 минут. Последних посетителей ждут в 22:00.

Для знатоков истории в 18:00 в парадных сенях стартует квест «Путешествие в Смутное время». Решать головоломки нужно будет в процессе знакомства с экспонатами, посвящёнными этому историческому периоду. Принять участие в квесте смогут 200 гостей. На финише каждый участник получит сувенир.

Кроме того, 4 ноября можно посмотреть интерактивный спектакль «Энергия мечты. Мистерия», который впервые покажут в выставочном комплексе Государственного исторического музея (площадь Революции, дом 2/3). Театральное действо развернется на фоне нескольких экспозиций. Вместе с актерами Центра имени Всеволода Мейерхольда гости музея будут путешествовать по залам выставки, посвященной Октябрьской революции 1917 года, как бы перемещаясь во времени и пространстве. По сюжету главный герой пьесы живет в XXXI веке. Он возвращается в начало XX века, чтобы спасти человечество от утраты воспоминаний о главных исторических событиях. Не помня прошлого, люди не смогут развиваться в будущем, считает главный герой. Его цель — найти ученого, который изобрел уничтожающую воспоминания машину. Перед спектаклем всем зрителям раздадут либретто (текст пьесы). Актёры с фонариками в руках будут подходить к гостям и просить их поделиться воспоминаниями. Благодаря воспоминаниям зрителей фонарики зажгутся.