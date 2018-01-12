В День всех влюблённых в столице поженятся более 100 пар
12.01.2018, 10:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 130 пар собираются пожениться в столице в День всех влюблённых, 14 февраля. В этом году праздник выпал на среду. Как рассказал начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, в середине рабочей недели регистрируется меньше браков, чем по пятницам и субботам.
Улучшить брачную статистику помогают популярные среди влюбленных пар даты, к которым относится и День святого Валентина. Ирина Муравьева также добавила, что первые семьи в Москве в этом году были созданы 5 и 6 января. Во время новогодних праздников было заключено 54 брака.
Свадебный бум в Москве также наблюдается в День Петра и Февронии. Княжескую чету из Мурома, жившую в XIII веке, почитают как небесных покровителей семьи и брака. Крепкими и счастливыми считаются браки, заключенные на Красную горку, которая празднуется в первую неделю после Пасхи. Также особой популярностью пользуется у московских пар для заключения брака День города, когда Москва украшена и можно сделать красивые и необычные фотографии.
Улучшить брачную статистику помогают популярные среди влюбленных пар даты, к которым относится и День святого Валентина. Ирина Муравьева также добавила, что первые семьи в Москве в этом году были созданы 5 и 6 января. Во время новогодних праздников было заключено 54 брака.
Свадебный бум в Москве также наблюдается в День Петра и Февронии. Княжескую чету из Мурома, жившую в XIII веке, почитают как небесных покровителей семьи и брака. Крепкими и счастливыми считаются браки, заключенные на Красную горку, которая празднуется в первую неделю после Пасхи. Также особой популярностью пользуется у московских пар для заключения брака День города, когда Москва украшена и можно сделать красивые и необычные фотографии.
Источник: Мэрия Москвы