ОРЕАНДА-НОВОСТИ Бюст алтайского писателя Георгия Гребенщикова откроют в Музее «Дом Бурганова» в Москве. Торжественная церемония пройдёт сегодня, 19 октября, в рамках Дней культуры Алтайского края в Москве. В ней примут участие Губернатор Александр Карлин, члены Правительства Алтайского края, представители органов исполнительной власти региона, деятели культуры Российской Федерации и Алтайского края.



Имя писателя Георгия Гребенщикова (1882 - 1964) вошло в историю мировой литературы XX столетия как имя одного из самобытных и талантливых её представителей.



Многие писатели и деятели русской культуры видели в нём надежду и гордость русской литературы. Его творчество высоко ценили Максим Горький, Иван Бунин, Александр Куприн, Федор Шаляпин, Николай Рерих.



Оказавшись в эмиграции в США, он написал более 30 томов художественных и публицистических произведений, переведённых на многие языки мира.



Георгий Гребенщиков - один из активных общественных деятелей русской эмиграции первой волны. Его судьба тесно связана с книгоиздательством «Алатас», основанным в Париже, а затем продолжившим деятельность в Нью-Йорке. В создании издательства большую роль сыграл Николай Рерих, с ним сотрудничали журналист Илья Савченко, священник Иоанн Серышев, Владимир Рерих и другие.