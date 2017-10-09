ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Доме Гоголя (г. Москва) 11 октября проведут кинолекторий, во время которого обсудят историческую мелодраму «Леди Гамильтон». Фильм сняли в 1941 году, главные роли исполнили Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. Через год после выхода киноленты Александр Корда стал первым режиссёром, которого посвятили в рыцари. Картину выдвинули на соискание премии «Оскар» в четырёх номинациях.

Главная героиня фильма - провинциальная красавица Эмма. Она знакомится с послом Британии в Неаполе лордом Гамильтоном и выходит за него замуж. Однако семейного счастья они не находят.

Однажды на одном из светских приёмов главная героиня встречает адмирала Нельсона. Между ними вспыхивает сильная страсть. И несмотря на то, что формально Эмма находилась в браке, она и Нельсон жили фактически как муж и жена вплоть до гибели адмирала в Трафальгарской битве.

Начало показа в 15:00.