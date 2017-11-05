В Доме музыки исполнят Концерт № 1 и Четвёртую симфонию Чайковского
05.11.2017, 11:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском международном доме музыки 7 ноября прозвучат знаменитые произведения П.И. Чайковского - Первый фортепианный концерт и Четвёртая симфония. Эти сочинения признаны в мире вершиной симфонизма XIX века.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром считается одним из символов русского музыкального искусства. Это произведение входит в число наиболее узнаваемых: его легко определить уже по первым аккордам. Солировать в Первом фортепианном концерте будет лауреат различных международных конкурсов пианист Александр Синчук.
Симфония № 4 Чайковского рассказывает о столкновении человека с силами судьбы, рока. Эту идею композитор заимствовал у Бетховена.
Оба произведения прозвучат под руководством дирижёра Дмитрия Юровского.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром считается одним из символов русского музыкального искусства. Это произведение входит в число наиболее узнаваемых: его легко определить уже по первым аккордам. Солировать в Первом фортепианном концерте будет лауреат различных международных конкурсов пианист Александр Синчук.
Симфония № 4 Чайковского рассказывает о столкновении человека с силами судьбы, рока. Эту идею композитор заимствовал у Бетховена.
Оба произведения прозвучат под руководством дирижёра Дмитрия Юровского.