ОРЕАНДА-НОВОСТИ В XV сезоне Дома музыки Владимир Спиваков — основатель и бессменный лидер государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» — проведет традиционный абонемент коллектива. В трех программах цикла собраны произведения, подчеркивающие разнообразие репертуара и широту творческих интересов музыкантов.



Абонемент откроет концерт с участием Даниэля Лозаковича — стипендиата Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.



Даниэль Лозакович родился в Стокгольме, сейчас учится в Университете музыки в Карлсруэ у Йозефа Рысина и у Эдуарда Вульфсона в Женеве. Лауреат международных конкурсов в Швеции, Бельгии, Македонии и США. Российской публике музыкант стал известен после победы на XII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» в Москве. В 2016 году он стал безусловным победителем I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова в Уфе.