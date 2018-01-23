В Дубне пройдёт Общероссийский семинар по русскому научному языку
23.01.2018, 16:44
С 29 января по 3 февраля 2018 года в городе Дубна Московской области пройдёт общероссийский семинар "Русский научный язык". Семинар проводится в рамках XXV междисциплинарной конференции "Математика. Компьютер. Образование" в университете "Дубна". В центре внимания семинара – роль русского языка в науке.
Среди участников – профессиональные филологи, переводчики, писатели и лингвисты, а также представители самых разных научных специальностей – математики, физики, биологи из разных городов России. Семинар проводится с целью донести до российского научно-образовательного сообщества, властей, бизнеса и русской диаспоры представление о том, что русский научный язык является важнейшей частью русской культуры. Потеря этого сегмента русского языка грозит развалом российской науки, как сектора национального производства. Сохранение и развитие русского научного языка необходимо для развития российской науки. Научная информация должна быть доступна всем жителям России, а не только владеющим английским языком. Зарубежный русский мир должен иметь возможность знакомиться с нашими научными достижениями на родном языке.
На семинаре "Русский научный язык" будут обсуждаться следующие вопросы:
• Роль и значение русского языка в науке и образовании России;
• Издание русскоязычных научных журналов и их включение в международные библиографические базы данных;
• Перевод на русский язык фундаментальных научных работ зарубежных авторов и вузовских учебников по новейшим научным направлениям;
• Проведение научно-образовательных конференций и школ для молодых ученых по различным направлениям современной науки. Обсуждение научной терминологии;
• Привлечение русскоязычных ученых, живущих и работающих в разных странах, к деятельности по сохранению и развитию русского научного языка.
В пленарном докладе Натальи Уфимцевой (Москва, Институт языкознания РАН) "Язык, культура, идентичность" подчёркивается, что русский научный язык существует как часть более сложной системы – русской культуры (30 января). Учёный секретарь журнала "Успехи физических наук" Мария Аксентьева поделится с участниками семинара вековым опытом этого журнала в освещении деятельности российских учёных (четверг, 1 февраля).
Проблемам развития российских научных журналов будет посвящён и круглый стол "Культурное пространство России: книги, журналы, конференции", который по традиции пройдёт в первый день работы Конференции. Среди участников – авторы, издатели, редакторы ряда журналов. Филологическим и лингвистическим аспектам русского научного языка будет уделено особое внимание во второй день работы семинара (30 января) на специализированном Круглом столе "Русский научный язык", ведущим будет биофизик, доктор наук и писатель Юрий Нечипоренко (подробно о докладах на Круглом столе – см. http://www.mce.su/rus/presentations/). В этот же день на круглом столе "Что мы думаем о будущем наших детей" будут обсуждаться результаты анкетирования участников Конференции по этому вопросу. Заключительный день работы Конференции и Семинара будет посвящён экскурсиям по музеям наукограда Дубна.
Семинар проводится при поддержке фонда "Русский Мир".
Подробная информация о Семинаре - http://mce.su/rus/russ2018/
Адрес: г. Дубна Московской области, ул. Университетская, 19
Среди участников – профессиональные филологи, переводчики, писатели и лингвисты, а также представители самых разных научных специальностей – математики, физики, биологи из разных городов России. Семинар проводится с целью донести до российского научно-образовательного сообщества, властей, бизнеса и русской диаспоры представление о том, что русский научный язык является важнейшей частью русской культуры. Потеря этого сегмента русского языка грозит развалом российской науки, как сектора национального производства. Сохранение и развитие русского научного языка необходимо для развития российской науки. Научная информация должна быть доступна всем жителям России, а не только владеющим английским языком. Зарубежный русский мир должен иметь возможность знакомиться с нашими научными достижениями на родном языке.
На семинаре "Русский научный язык" будут обсуждаться следующие вопросы:
• Роль и значение русского языка в науке и образовании России;
• Издание русскоязычных научных журналов и их включение в международные библиографические базы данных;
• Перевод на русский язык фундаментальных научных работ зарубежных авторов и вузовских учебников по новейшим научным направлениям;
• Проведение научно-образовательных конференций и школ для молодых ученых по различным направлениям современной науки. Обсуждение научной терминологии;
• Привлечение русскоязычных ученых, живущих и работающих в разных странах, к деятельности по сохранению и развитию русского научного языка.
В пленарном докладе Натальи Уфимцевой (Москва, Институт языкознания РАН) "Язык, культура, идентичность" подчёркивается, что русский научный язык существует как часть более сложной системы – русской культуры (30 января). Учёный секретарь журнала "Успехи физических наук" Мария Аксентьева поделится с участниками семинара вековым опытом этого журнала в освещении деятельности российских учёных (четверг, 1 февраля).
Проблемам развития российских научных журналов будет посвящён и круглый стол "Культурное пространство России: книги, журналы, конференции", который по традиции пройдёт в первый день работы Конференции. Среди участников – авторы, издатели, редакторы ряда журналов. Филологическим и лингвистическим аспектам русского научного языка будет уделено особое внимание во второй день работы семинара (30 января) на специализированном Круглом столе "Русский научный язык", ведущим будет биофизик, доктор наук и писатель Юрий Нечипоренко (подробно о докладах на Круглом столе – см. http://www.mce.su/rus/presentations/). В этот же день на круглом столе "Что мы думаем о будущем наших детей" будут обсуждаться результаты анкетирования участников Конференции по этому вопросу. Заключительный день работы Конференции и Семинара будет посвящён экскурсиям по музеям наукограда Дубна.
Семинар проводится при поддержке фонда "Русский Мир".
Подробная информация о Семинаре - http://mce.su/rus/russ2018/
Адрес: г. Дубна Московской области, ул. Университетская, 19
Источник: ИА "Ореанда-Новости"