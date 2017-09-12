В Госдуме открылась фотовыставка, посвященная юбилею Кобзона
12.09.2017, 17:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фотовыставка, посвящённая празднованию 80-летия первого замглавы комитета Государственной Думы по культуре, Народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Иосифа Кобзона, открылась в нижней палате парламента во вторник, 12 сентября. Большинство кадров посвящены началу и становлению артистической деятельности певца. Около 50 снимков рассказывают о разных периодах творческой и общественной жизни юбиляра. Многие из них посвящены поездкам Кобзона в зоны военных конфликтов. Часть из них рассказывает о работе Кобзона в нижней палате парламента.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе церемонии открытия отметил, что экспозиция рассказывает не только о страницах биографии Кобзона, но и напоминает о событиях, которые происходили в России, делает зрителей ближе к ним.
"Думаю, что все вы согласитесь, что перед вами человек не только очень талантливый как актёр, политик, общественный деятель, но очень мужественный человек, с широкой душой, человек, для которого такие слова, как "справедливость", "чувство плеча", "поддержка", "страна", очень многое значат" - сказал Володин.
Со своей стороны Кобзон поблагодарил коллег за организацию выставки. "Спасибо вам огромное за честь, за то, что вы напомнили мне о моей биографии, напомнили лица многих друзей. Я сам в первый раз увидел выставку и хочу сказать, что, начиная со Съезда народных депутатов СССР в 1989 году прошлого века и заканчивая 7 созывом Госдумы, я постоянно находился в стадии учения и общения с великими людьми моей страны, с великими гражданами во всех областях – в науке, культуре, политике. Я благодарен этим стенам, которые позволили мне познакомить всех желающих с моей биографией. Я благодарен Вячеславу Викторовичу за идею создания выставки в дни моего юбилея", - сказал депутат.
Также Кобзон выразил благодарность всей нижней палате парламента. "Я всегда с огромным удовольствием слушаю на пленарных заседаниях выступления лидеров наших политических фракций, какими бы они ни были в дискуссии своей альтернативными, но я всегда знаю, что они пронизаны огромной любовью к нашей стране, к великой России. Мы все должны понимать, как живёт наша страна, мы все должны помочь нашей стране: я - песней, кто-то из наших лидеров - словом. Я благодарю моих старших товарищей-политиков в Госдуме за то, что я многому научился в Думе, и за то, что Дума помогла мне свою позицию отстаивать на сцене", - заявил он.
В свою очередь заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев отметил, что сегодня у всех гостей выставки есть замечательная возможность сказать слова благодарности Кобзону, посмотреть на кадры из его биографии и услышать великого человека.
"Иосиф Давыдович, как нам демонстрирует сегодня этот фото-стенд, проживает очень красивую, очень содержательную, глубоко полезную для своего народа и общества жизнь. Каждый человек, который достиг таких высот в своём мастерстве, мог бы жить просто красивой жизнью. Но Иосиф Давыдович всегда был со своим народом в самые трудные времена и прибывал именно туда, где было труднее всего. Там звучали его слова, его песни. А ещё Иосиф Давыдович не только политик, но и философ - кто читал его работы, знает это прекрасно. Он умеет разговаривать с людьми разных возрастов, поколений в экстремальных ситуациях", - сказал Васильев.
"Он очень мужественный человек. Причём не показной, искренний. Люди это хорошо понимают. В нём нет фальши, он великий человек, известный всему миру, человек, с которым встречаются первые лица государств. И в то же время он прост и понятен, он встречается с ребёнком на улице, подходит. С каждым гражданином. Мы недавно с ним встречались с жителями в Ярославле. Меня всегда потрясает, Иосиф Давыдович, ваш диалог с аудиторией. Огромный зал, полторы тысячи человек – зал "Миллениум" в Ярославле – Иосиф Давыдович выходит на сцену, потом говорит: включите свет, я должен видеть лица тех, для кого я пою. Видели бы вы лица ярославцев – они просто расцвели! Иосиф Давыдович пел, и его правда не отпускали. Правильно подметили: он никогда не уходит, его поступь не слышна. А уже утром он выступал у Храма Василия Блаженного. Он перемещается со скоростью, которую меня порой удивляет. Иосиф Давыдович, спасибо вам огромное, что вы себя так дарите людям. Долгих, счастливых лет! Мы вас очень любим! И ещё – работайте как можно дольше в Государственной Думе. Ваше присутствие в ней, я думаю, очень полезно. Полезно не только потому, что вы выдающийся человек - вы огромный моральный авторитет. Я вижу по себе, по моим коллегам. Вы нам очень нужны. И когда вы выступаете с трибуны – вас слушают все, и прислушиваются тоже. Спасибо вам огромное, от всей души", - заключил депутат.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. Родители Иосифа Кобзона были простыми тружениками, воспитывали троих детей. Петь Кобзон начал с раннего детства. Ещё в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле, исполнив песню "Летят перелётные птицы". На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где он служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Слава пришла к студенту Гнесенки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио.
За годы творчества он записал порядка трёх тысяч песен, а также побывал с гастролями более чем в 100 странах. Сегодня Кобзон, переживший трудные годы войны, эвакуацию, тяжёлую болезнь, всё так же продолжает выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политических процессах России. Многие люди обращались к нему за помощью и находили её. В 2002 году певец первым вступил в переговоры с террористами из банды, захватившей здание Театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".
В 1989 году Кобзон был избран депутатом Верховного совета СССР, им он оставался до 1992 года. С 1997 года по настоящее время певец – депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" (с II по текущий VII созыв).
За свою творческую и общественную деятельность Кобзон удостоен Государственной премии СССР (1984), орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I степеней (2012), орденом Дружбы народов, орденом Мужества и других многочисленных правительственных и общественных наград.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе церемонии открытия отметил, что экспозиция рассказывает не только о страницах биографии Кобзона, но и напоминает о событиях, которые происходили в России, делает зрителей ближе к ним.
"Думаю, что все вы согласитесь, что перед вами человек не только очень талантливый как актёр, политик, общественный деятель, но очень мужественный человек, с широкой душой, человек, для которого такие слова, как "справедливость", "чувство плеча", "поддержка", "страна", очень многое значат" - сказал Володин.
Со своей стороны Кобзон поблагодарил коллег за организацию выставки. "Спасибо вам огромное за честь, за то, что вы напомнили мне о моей биографии, напомнили лица многих друзей. Я сам в первый раз увидел выставку и хочу сказать, что, начиная со Съезда народных депутатов СССР в 1989 году прошлого века и заканчивая 7 созывом Госдумы, я постоянно находился в стадии учения и общения с великими людьми моей страны, с великими гражданами во всех областях – в науке, культуре, политике. Я благодарен этим стенам, которые позволили мне познакомить всех желающих с моей биографией. Я благодарен Вячеславу Викторовичу за идею создания выставки в дни моего юбилея", - сказал депутат.
Также Кобзон выразил благодарность всей нижней палате парламента. "Я всегда с огромным удовольствием слушаю на пленарных заседаниях выступления лидеров наших политических фракций, какими бы они ни были в дискуссии своей альтернативными, но я всегда знаю, что они пронизаны огромной любовью к нашей стране, к великой России. Мы все должны понимать, как живёт наша страна, мы все должны помочь нашей стране: я - песней, кто-то из наших лидеров - словом. Я благодарю моих старших товарищей-политиков в Госдуме за то, что я многому научился в Думе, и за то, что Дума помогла мне свою позицию отстаивать на сцене", - заявил он.
В свою очередь заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев отметил, что сегодня у всех гостей выставки есть замечательная возможность сказать слова благодарности Кобзону, посмотреть на кадры из его биографии и услышать великого человека.
"Иосиф Давыдович, как нам демонстрирует сегодня этот фото-стенд, проживает очень красивую, очень содержательную, глубоко полезную для своего народа и общества жизнь. Каждый человек, который достиг таких высот в своём мастерстве, мог бы жить просто красивой жизнью. Но Иосиф Давыдович всегда был со своим народом в самые трудные времена и прибывал именно туда, где было труднее всего. Там звучали его слова, его песни. А ещё Иосиф Давыдович не только политик, но и философ - кто читал его работы, знает это прекрасно. Он умеет разговаривать с людьми разных возрастов, поколений в экстремальных ситуациях", - сказал Васильев.
"Он очень мужественный человек. Причём не показной, искренний. Люди это хорошо понимают. В нём нет фальши, он великий человек, известный всему миру, человек, с которым встречаются первые лица государств. И в то же время он прост и понятен, он встречается с ребёнком на улице, подходит. С каждым гражданином. Мы недавно с ним встречались с жителями в Ярославле. Меня всегда потрясает, Иосиф Давыдович, ваш диалог с аудиторией. Огромный зал, полторы тысячи человек – зал "Миллениум" в Ярославле – Иосиф Давыдович выходит на сцену, потом говорит: включите свет, я должен видеть лица тех, для кого я пою. Видели бы вы лица ярославцев – они просто расцвели! Иосиф Давыдович пел, и его правда не отпускали. Правильно подметили: он никогда не уходит, его поступь не слышна. А уже утром он выступал у Храма Василия Блаженного. Он перемещается со скоростью, которую меня порой удивляет. Иосиф Давыдович, спасибо вам огромное, что вы себя так дарите людям. Долгих, счастливых лет! Мы вас очень любим! И ещё – работайте как можно дольше в Государственной Думе. Ваше присутствие в ней, я думаю, очень полезно. Полезно не только потому, что вы выдающийся человек - вы огромный моральный авторитет. Я вижу по себе, по моим коллегам. Вы нам очень нужны. И когда вы выступаете с трибуны – вас слушают все, и прислушиваются тоже. Спасибо вам огромное, от всей души", - заключил депутат.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. Родители Иосифа Кобзона были простыми тружениками, воспитывали троих детей. Петь Кобзон начал с раннего детства. Ещё в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле, исполнив песню "Летят перелётные птицы". На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где он служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Слава пришла к студенту Гнесенки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио.
За годы творчества он записал порядка трёх тысяч песен, а также побывал с гастролями более чем в 100 странах. Сегодня Кобзон, переживший трудные годы войны, эвакуацию, тяжёлую болезнь, всё так же продолжает выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политических процессах России. Многие люди обращались к нему за помощью и находили её. В 2002 году певец первым вступил в переговоры с террористами из банды, захватившей здание Театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".
В 1989 году Кобзон был избран депутатом Верховного совета СССР, им он оставался до 1992 года. С 1997 года по настоящее время певец – депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" (с II по текущий VII созыв).
За свою творческую и общественную деятельность Кобзон удостоен Государственной премии СССР (1984), орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I степеней (2012), орденом Дружбы народов, орденом Мужества и других многочисленных правительственных и общественных наград.
Источник: Единая Россия